Φωτιά στην Υδρα: Στον ανακριτή οι 13 συλληφθέντες, πλήρωμα της θαλαμηγού

Στον ανακριτή Πειραιά οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν τα 13 μέλη του πληρώματος της θαλαμηγού που συνελήφθησαν από κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας ως υπαίτιοι της πυρκαγιάς σε δασική έκταση, στην περιοχή Μπίστι, στο νησί της Ύδρας, τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Ιουνίου 2024.

Για την υπόθεση έχουν συλλεχθεί από το λιμεναρχείο Ύδρας όλα τα στοιχεία των σκαφών που βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή με περιπολία από πλωτό του λιμενικού, καθώς καπετάνιος σκάφους από παρακείμενο όρμο φέρεται να έχει καταγγείλει ότι στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έπεσαν πυροτεχνήματα από κάποιο σκάφος.

Ο ίδιος έχει δώσει αναλυτική κατάθεση στην Πυροσβεστική, που αναμένεται να παίξει κομβικό ρόλο και στη συνέχεια της υπόθεσης.

Την προσωρινή κατάσχεση του σκάφους από όπου «έπεσαν» τα πυροτεχνήματα στην Ύδρα προκαλώντας την πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή του νησιού, ζήτησαν οι εισαγγελικές αρχές.

Τι αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία του σκάφους

Η «SALAMINIA YACHTING LTD» σε ανακοίνωσή της σχετικά με την υπόθεση αναφέρει "ότι η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ναυλώσεως σκαφών, τηρουμένων απαρεγκλίτως όλων των όρων ασφαλείας που προβλέπονται στο διεθνές και ελληνικό δίκαιο.

Η εκδήλωση πυρκαγιάς στην νήσο Ύδρα στις 21/6/2024, στην οποία ελέγχεται τυχόν εμπλοκή των μελών του πληρώματος του σκάφους «PERSEFONI I» ιδιοκτησίας μας, διερευνάται από τα αρμόδια Δικαστικά όργανα, αναμένουμε δε το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής.

Επισημαίνει επίσης ότι από την αντικειμενική θεώρηση των μέχρι τώρα στοιχείων που προέκυψαν από την ως άνω έρευνα, διατηρεί απόλυτη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και ειλικρίνεια των μελών του πληρώματος του ανωτέρω σκάφους περί μη ανάμειξης τους στην πρόκληση της πυρκαγιάς.

Στην ανακοίνωση η εταιρεία επισημαίνει ότι θα εξακολουθήσει να είναι αρωγός στις αρχές για τη διαλεύκανση της εν λόγω υπόθεσης και την ανεύρεση της πραγματικής αλήθειας, όπως αυτή θα προέλθει από στοιχεία και όχι από αμφισβητήσιμες εκτιμήσεις και επιλεκτικές αξιολογήσεις, ενώ επιφυλάσσεται ταυτόχρονα όλων των νομίμων δικαιωμάτων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

