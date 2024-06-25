Φωτογραφία ντοκουμέντο από το χτυπημένο φτερό του Canadair έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ. Το αεροσκάφος επιχείρησε νωρίτερα χαμηλή πτήση στη φωτιά στη Ναυπακτία, με συνέπεια να χτυπήσει σε πεύκο.



Στη φωτογραφία διακρίνεται το ακροπτερύγιο του Canadair, ωστόσο από το χτύπημα δεν επηρεάστηκαν οι επιφάνειες ελέγχου του αεροσκάφους με τους χειριστές να συνεχίζουν την πορεία τους.



Έχουν μπει κλαδιά και στον πλωτήρα, ωστόσο δεν έχουν επηρεαστεί τα υδραυλικά συστήματα αλλά μόνο τα ηλεκτρονικά συστήματα.



Το αεροπλάνο έχει καθηλωθεί στη βάση της Ανδραβίδας, δεν μπορεί να πετάξει και θα επισκευαστεί εκεί, αλλά η επισκευή θα διαρκέσει δύο ή τρεις ημέρες, κάτι που σημαίνει ότι η πυροσβεστική θα στερηθεί τις υπηρεσίες του.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο, το Canadair προσέκρουσε σε κλαδιά πεύκου, με αποτέλεσμα να τα σπάσει.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100. 3, ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας νωρίτερα ανέφερε ότι διατάχθηκε προληπτικά εκκένωση των γύρω οικισμών, επισημαίνοντας ότι το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο. Η φωτιά στην περιοχή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Μέσω του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι από τους οικισμούς Μολύκρειο και Φραγκέικα να μετακινηθούν προς Αντίρριο καθώς και από την περιοχή Άνω Πλατανίτης προς Ναύπακτο.

