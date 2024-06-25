Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή του διαμαρτύρεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο για την απόφαση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να αναστείλει την καθημερινή έκδοση της εφημερίδας «ΑΥΓΗ».

Αυτός ο «ξαφνικός θάνατος» αποφασίστηκε χωρίς σχεδιασμό, χωρίς διαβούλευση, χωρίς ενημέρωση και, κυρίως, χωρίς εγγυήσεις για το μέλλον των εργαζομένων, αναφέρεται.

Ανάλογες προσπάθειες είχαν γίνει και κατά το παρελθόν αλλά συνάντησαν τη σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και τα όποια σχέδια αναστολής της έκδοσης ματαιώθηκαν, σημειώνει η ΕΣΗΕΑ.

«Η διακοπή της καθημερινής έκδοσης του ιστορικού εντύπου, στο οποίο υπηρέτησαν κορυφαίοι συνάδελφοι και πολιτικοί προερχόμενοι από την Αριστερά, αποτελεί πλήγμα για τον Κλάδο και τραυματίζει την πολυφωνία στην Ενημέρωσης».

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ζητεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει τη στάση της, να διαβουλευθεί με τις ενώσεις και τους εργαζόμενους και δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό των συναδέλφων.

