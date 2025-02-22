Premier League: Χαρακίρι για την Άρσεναλ στην αγωνιστική των «διπλών»

Έκανε τη δουλειά για τη... Λίβερπουλ, λύτρωσε τη Γουέστ Χαμ και άφησε στον τόπο την Άρσεναλ ο Μπόουεν! Οι «κανονιέρηδες» έχασαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες κόντρα στα «σφυριά», δέχθηκαν την ψυχρολουσία λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και τελικά υπέστησαν σοκαριστική ήττα 1-0 στο «Έμιρεϊτς» μένοντας στο -8 από τους «κόκκινους» μετά από 26 αγωνιστικές στην Premier League.
Iστορική αγωνιστική για την Premier League, αφού από τα επτά ματς, τα έξι έχουν αναδείξει... φιλοξενούμενους νικητές! Εκκωφαντικό πέρασμα της Μπράιτον από το Σαουθάμπτον με σκορ 4-0, πέρασε άνετα από το Ίπσουιτς η Τότεναμ (1-4), έκτος έδρας νίκες και για Γουλβς, Κρίσταλ Πάλας κόντρα σε Μπόρνμουθ και Φούλαμ αντίστοιχα!
Έτοιμη για... φιέστα και για +11 η Λίβερπουλ που φιλοξενεί τη Σίτι στο «Άνφιλντ» την Κυριακή (23/2) και με νίκη θα προβάρει πλέον την... στολή της πρωταθλήτριας!
Δεύτερο σερί «διπλό» της Γουέστ Χαμ στην έδρα της Άρσεναλ με τον Μπόουεν να πετυχαίνει το «χρυσό» γκολ για την ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ, που παραμένει χαμηλά, αλλά δεν κινδυνεύει.
Τη νίκη της αγωνιστικής έκανε και η Μπράιτον που έκανε... παρέλαση στο «Σεντ Μέρις» απέναντι στη θλιβερή Σαουθάμπτον, στέλνοντας την ουσιαστικά στην Championship! Ο Ζοάο Πέδρο στο 23' άνοιξε το σκορ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο με γκολ των Ρίτερ, Μιτόμα και Χίνσελγουντ, οι «γλάροι» επικράτησαν 4-0!
Αντεπίθεση σήμανε και η Τότεναμ! Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου, πέρασε με άνεση από το Ίπσουιτς, με τα δυο γρήγορα γκολ του Τζόνσον στο 18' και το 26' να τη βάζουν σε ρόλο οδηγού. Ο Χάτσινσον μείωσε στο 36' σε 2-1 το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Τα «σπιρούνια» ωστόσο, δεν μάσησαν και στο 77' ο Σπενς έκανε το 3-1, με τον Κουλουσέφσκι στο 84' να διαμορφώνει το τελικό 4-1!
Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 21/02
Λέστερ-Μπρέντφορντ 0-4
(17’ Γουισά, 27’ Μπούμο, 32’ Νόργκααρντ, 89’ Καρβάλιο)
Σάββατο 22/02
Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2
(19' Mπέτο, 33' Ντουκουρέ - 72' Φερνάντες, 80' Ουγκάρτε)
Μπόρνμουθ-Γουλβς 0-1
(36' Koύνια)
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 0-1
(44' Μποουεν)
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 0-2
(27' αυτ. Άντερσεν, 66' Μουνιός)
Ίπσουιτς-Τότεναμ 1-4
(36' Χάτσινσον - 18', 26' Τζόνσον, 77' Σπενς, 84' Κουλουσέφσκι)
Σαουθάμπτον-Μπράιτον 0-4
(23' Ζ. Πέδρο, 57' Ρίτερ, 71' Μιτόμα, 82' Χίνσελγουντ)
Άστον Βίλα-Τσέλσι (19:30)
Κυριακή 23/02
Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)
Η επόμενη (27η) αγωνιστική:
Τρίτη 25/02
Μπράιτον-Μπόρνμουθ (21:30)
Γουλβς-Φούλαμ (21:30)
Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα (21:30)
Τσέλσι-Σαουθάμπτον (22:15)
Τετάρτη 26/02
Μπρέντφορντ-Έβερτον (21:30)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (21:30)
Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ίπσουιτς (21:30)
Λίβερπουλ-Νιουκάστλ (22:15)
Πέμπτη 27/02
Γουέστ Χαμ-Λέστερ (22:00)
