Premier League: Χαρακίρι για την Άρσεναλ στην αγωνιστική των «διπλών»

Έκανε τη δουλειά για τη... Λίβερπουλ, λύτρωσε τη Γουέστ Χαμ και άφησε στον τόπο την Άρσεναλ ο Μπόουεν! Οι «κανονιέρηδες» έχασαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες κόντρα στα «σφυριά», δέχθηκαν την ψυχρολουσία λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και τελικά υπέστησαν σοκαριστική ήττα 1-0 στο «Έμιρεϊτς» μένοντας στο -8 από τους «κόκκινους» μετά από 26 αγωνιστικές στην Premier League.



Iστορική αγωνιστική για την Premier League, αφού από τα επτά ματς, τα έξι έχουν αναδείξει... φιλοξενούμενους νικητές! Εκκωφαντικό πέρασμα της Μπράιτον από το Σαουθάμπτον με σκορ 4-0, πέρασε άνετα από το Ίπσουιτς η Τότεναμ (1-4), έκτος έδρας νίκες και για Γουλβς, Κρίσταλ Πάλας κόντρα σε Μπόρνμουθ και Φούλαμ αντίστοιχα!

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Η επόμενη (27η) αγωνιστική:

Έτοιμη για... φιέστα και γιαπου φιλοξενεί τηστο «Άνφιλντ» τηνκαι με νίκη θα προβάρει πλέον την... στολή της πρωταθλήτριας!Δεύτερο σερί «διπλό» τηςστην έδρα τηςμε τον Μπόουεν να πετυχαίνει το «χρυσό» γκολ για την ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ, που παραμένει χαμηλά, αλλά δεν κινδυνεύει.Τη νίκη της αγωνιστικής έκανε και η Μπράιτον που έκανε... παρέλαση στο «Σεντ Μέρις» απέναντι στη θλιβερή Σαουθάμπτον, στέλνοντας την ουσιαστικά στην! Ο Ζοάο Πέδρο στο 23' άνοιξε το σκορ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο με γκολ των Ρίτερ, Μιτόμα και Χίνσελγουντ, οι «γλάροι» επικράτησανΑντεπίθεση σήμανε και η! Η ομάδα του, πέρασε με άνεση από το Ίπσουιτς, με τα δυο γρήγορα γκολ του Τζόνσον στο 18' και το 26' να τη βάζουν σε ρόλο οδηγού. Ο Χάτσινσον μείωσε στο 36' σε 2-1 το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.Τα «σπιρούνια» ωστόσο, δεν μάσησαν και στο 77' ο Σπενς έκανε το 3-1, με τον Κουλουσέφσκι στο 84' να διαμορφώνει το τελικό 4-1!Λέστερ-Μπρέντφορντ(17’ Γουισά, 27’ Μπούμο, 32’ Νόργκααρντ, 89’ Καρβάλιο)Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ(19' Mπέτο, 33' Ντουκουρέ - 72' Φερνάντες, 80' Ουγκάρτε)Μπόρνμουθ-Γουλβς(36' Koύνια)Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ(44' Μποουεν)Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας(27' αυτ. Άντερσεν, 66' Μουνιός)Ίπσουιτς-Τότεναμ(36' Χάτσινσον - 18', 26' Τζόνσον, 77' Σπενς, 84' Κουλουσέφσκι)Σαουθάμπτον-Μπράιτον(23' Ζ. Πέδρο, 57' Ρίτερ, 71' Μιτόμα, 82' Χίνσελγουντ)Άστον Βίλα-Τσέλσι (19:30)Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)Μπράιτον-Μπόρνμουθ (21:30)Γουλβς-Φούλαμ (21:30)Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα (21:30)Τσέλσι-Σαουθάμπτον (22:15)Μπρέντφορντ-Έβερτον (21:30)Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (21:30)Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ίπσουιτς (21:30)Λίβερπουλ-Νιουκάστλ (22:15)Γουέστ Χαμ-Λέστερ (22:00)

