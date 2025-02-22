Athens Kallithea - ΟΦΗ 1-3

Πέρασε αέρα απ’ τη Λεωφόρο ο αποτελεσματικός ΟΦΗ. Οι Κρητικοί επικράτησαν 3-1 της Athens Kallithea στο «Απ. Νικολαΐδης» για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Ο Νους άνοιξε το σκορ στο 28’ με πανέμορφο γκολ, ενώ ο Σαλσέδο «χτύπησε» δύο λεπτά μετά, ενώ ο Μεγιάδο σημείωσε αυτογκόλ στο 43’. Ο Αργεντινός μέσος μείωσε στο 60’ σκοράροντας απέναντι στην πρώην ομάδα του.



Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Ράσταβατς πάτησε πολύ γερά στα πόδια της για την οκτάδα και έφτιαξε την ψυχολογία της ενόψει του πρώτου ημιτελικού (26/2, 16:30) του Κυπέλλου Betsson κόντρα στον Asteras Aktor.

Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-2-3-1 παρέταξε την Athens Kallithea ο Στέλιος Μαλεζάς. Στο τέρμα ο Γκέλιος, στο κέντρο της άμυνας Πασαλίδης και Ισιμάτ-Μιρέν, ενώ Σοΐρι και Καινούργιος στα άκρα αυτής. Ματίγια και Μεγιάδο στα χαφ, με τον Βαλμπουενά πιο μπροστά και τους Μουγκέ και Ντεμέτριους στα «φτερά» και τον Αλφαρέλα στην κορυφή της επίθεσης.



Με 4-2-3-1 και ο ΟΦΗ. Στο τέρμα Χριστογεώργος, στο κέντρο της άμυνας Λαμπρόπουλος και Σίλβα, ενώ στα μπακ Γκονθάλεθ και Λιούις. Στο κέντρο Καραχάλιος και Ανδρούτσος, με τους Σενγκέλια και Νους να είναι στα «φτερά», ενώ ο Αποστολάκης πίσω τον Σαλσέδο.

Το ματς

Η Athens Kallithea ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, θέλοντας από την αρχή να γίνει αφεντικό της αναμέτρησης. Κατάφερε μόλις στο 2ο λεπτό να απειλήσει, με τον Ντεμέτριους να ελίσσεται από τ’ αριστερά και να κάνει το γύρισμα για τον Βαλμπουενά, με την άμυνα των φιλοξενούμενων να διώχνει προτού γίνει επικίνδυνος ο Γάλλος. Ακόμα καλύτερη στιγμή ήταν αυτή στο επόμενο λεπτό. Ο Βραζιλιάνος έκανε ωραία μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Σοΐρι πλάσαρε στην κίνηση, αλλά δίχως δύναμη, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει.



Το παιχνίδι χωρίστηκε σε δύο μέρη στο πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχοι να είναι σαφώς ανώτεροι στο πρώτο μισό και λίγο παραπάνω. Για την ακρίβεια μέχρι να ανοίξει το σκορ η ομάδα του Ηρακλείου. Στο 13’ ο Βαλμπουενά, ο οποίος ήταν κινητήριος μοχλός της ομάδας της Καλλιθέας επιθετικά, εκτέλεσε φάουλ, αλλά ο Πασαλίδης δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα και αυτή πέρασε κατευθείαν εκτός. Η ομάδα του Μαλεζά είχε δύο καλές στιγμές στη συνέχεια.



Στο 24’ ο Σοΐρι έκανε σέντρα απ’ τα δεξιά και ο Ντεμέτριους εντυπωσιακό γυριστό, αλλά ο Γκονθάλεθ του έβαλε στοπ και παραχώρησε κόρνερ. Η καλύτερη πιθανόν στιγμή των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος έγινε στο 28’. Ο Βαλμπουενά εκτέλεσε κόρνερ και ο Καινούργιος αστόχησε εξ επαφής με κεφαλιά.



Αμέσως μετά ο ΟΦΗ τιμώρησε την αναποτελεσματικότητα της Athens Kallithea. Κόντρα στη ροή του αγώνα οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ με την πρώτη τους καλή φάση και χάρη στην ποιότητα του Νους. Ο Αργεντινός άσος ελίχθηκε από τα αριστερά, άδειασε τον Σοΐρι και με πλασεδάρα στο αριστερό παραθυράκι του Γκέλιου έκανε το 1-0 στο 28’.



Με αυτήν την εξέλιξη ο ΟΦΗ πήρε φτερά στα πόδια και αντίθετα η Athens Kallithea σάστισε και γρήγορα έγινε το 2-0 υπέρ των φιλοξενούμενων. Σοΐρι και Ματίγια δεν συνεννοήθηκαν καλά, ο Σαλσέδο έκλεψε και βρέθηκε φάτσα με τον Γκέλιο, τον οποίο εκτέλεσε στο 30’.



Η Καλλιθέα αντέδρασε κάπως σπασμωδικά, με δύο σουτ από Αλφαρέλα (38’) και Ντεμέτριους (41’), ενώ λίγο μετά έγινε το 0-3. Ο Γκονθάλεθ εκτέλεσε φάουλ, ο επί σειρά ετών μέσος του ΟΦΗ, Μεγιάδο, έκανε κεφαλιά προς τα πίσω, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.



Με ευκαιρία -από νέος λάθος των γηπεδούχων- ξεκίνησε στο β’ μέρος ο ΟΦΗ. Ο Πασαλίδης έδιωξε άτσαλα προς τα πίσω με το κεφάλι και ο Νους με το κεφάλι απείλησε τον Γκέλιο που μπλόκαρε στο 48’. Αμέσως μετά είχε πολύ καλή στιγμή στην άλλη εστία ο Βαλμπουενά, που εκτέλεσε, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε στην κλειστή του γωνία.



Οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά στο κόλπο για κάτι καλό στο 60’. Ο Βαλμπουενά εκτέλεσε φάουλ και έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκών, με τον Μεγιάδο να παίρνει το… ριμπάουντ και να σκοράρει από κοντά.



Σταδιακά οι γηπεδούχοι άρχισαν και πάλι να παίρνουν τα πάνω τους, παίρνοντας την μπάλα στα πόδια τους. Στο 72’ ο Αλφαρέλα έφυγε κάθετα και έχασε τεράστια ευκαιρία, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω σε τετ-α-τετ, αλλά δόθηκε offside σε οριακή φάση.



Ο ΟΦΗ πανηγύρισε στο 79’ το 4-1 με κεφαλιά του Χριστόπουλου, αλλά δεν μέτρησε το γκολ, καθώς ο βοηθός έκρινε ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή στην εκτέλεση κόρνερ, σε εντελώς οριακή φάση. Η Athens Kallithea ξέμεινε από δυνάμεις και ιδέες για να βρει το γκολ που θα την έβαζε γερά στο κόλπο για ένα μεγάλο come back.



MVP: Ο Νους. Του αξίζει το βραβείο μόνο και μόνο με το γκολ που έβαλε. Όπως και ουσιαστικά αν το δούμε… δίνει το έναυσμα για τη νίκη, ενώ γενικότερα ήταν ό,τι πιο επικίνδυνο για την αντίπαλη άμυ



Σφυρίχτρα: Ο Τζήλος δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ελέγχονται κάποιες αποφάσεις των βοηθών. Όπως το offside στον Αλφαρέλα (που ούτως ή άλλως αστόχησε) και το γκολ που ακυρώθηκε του Χριστόπουλου για άουτ πριν σκοράρει ο αμυντικός των Κρητικών. Η διαιτησία πάντως συνολικά δεν έκρινε κάτι.



Athens Kallithea (Στέλιος Μαλεζάς): Γκέλιος- Σοΐρι, Πασαλίδης, Ισιμάτ-Μιρέν, Καινούργιος – Ματίγια, Μεγιάδο (61’ Μερκάτι) – Μουγκέ (61’ Λεμπόν), Βαλμπουενά (67’ Βρακάς), Ντεμέτριους (86’ Τζάνι) – Αλφαρέλα



Στον πάγκο έμειναν: Πάντος, Τσιβελεκίδης, Μεταξάς, Νίκολιτς, Λουκίνας



ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος - Γκονθάλεθ, Σίλβα (72’ Χριστόπουλος), Λαμπρόπουλος, Λιούις (72’ Χατζηθεοδωρίδης) - Καραχάλιος, Ανδρούτσος - Σενγκέλια, Αποστολάκης (82’ Νέιρα), Νους (53’ Σανελάτο) - Σαλσέδο (46’ Γιουνγκ)



Στον πάγκο έμειναν: Ναούμοφ, Μαρινάκης, Ριέρα, Θεοδοσουλάκης



Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Βοηθοί: Νικόλαος Τοροσιάδης (Μακεδονίας), Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας)

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τικόζογλου (Μακεδονίας)

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

