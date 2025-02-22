Λύγισε τον Πανιώνιο με… διπλό Ντιγκινί η Καλαμάτα - Σταθερά πρώτη η Κηφισιά

Με νίκες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στα playoffs του 2ου ομίλου στη Super League 2 οι Καλαμάτα και Κηφισιά, με την ομάδα των βορείων προαστίων να παραμένει έτσι στο +1 από τη Μαύρη Θύελλα.
Στη Μεσσηνία, η ομάδα του Δημήτρη Σπανού ξεπέρασε το εμπόδιο του Πανιωνίου με 2-0, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντιγκινί.
Ο πολύπειρος επιθετικός σημείωσε με παρόμοιο τρόπο αμφότερα γκολ των νικητών, παίρνοντας το ριμπάουντ μετά από αποκρούσεις του Γιαννακόπουλου σε φάουλ στο 15ο και στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης.
Την ίδια ώρα στο Ζηρίνειο, ο αρχισκόρερ της Κηφισιάς και του ομίλου, Μάναλης, σημείωνε το μοναδικό γκολ του αγώνα ενάντια στο Αιγάλεω, με τον Έλληνα επιθετικό να διαμορφώνει το τελικό 1-0 με σουτ στο 25ο λεπτό.
Στη βαθμολογία, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει πλέον 26 βαθμούς, με την Καλαμάτα να ακολουθεί με 25 και τον Πανιώνιο να μένει πίσω, στους 17, χάνοντας ουσιαστικά και τις τελευταίες του ελπίδες για άνοδο.
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις και οι μεταδόσεις:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
PLAY OFF
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.02.2025
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – ΑΕΛ (11:45 /ΣΚΑΪ)
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Μακεδονικός (11:45)
ΡΕΠΟ: ΠΑΣ Γιάννινα
PLAY OUT
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (15:00)
Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Νίκη Βόλου – Καβάλα (15:00)
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ Β
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
PLAY OFF
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.02.2025
ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Πανιώνιος 2-0
(15', 49' Ντιγκινί)
Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ, Κηφισιά – Αιγάλεω 1-0
(25' Μάναλης)
ΡΕΠΟ: Ηλιούπολη
PLAY OUT
ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ, Παναργειακός – ΑΕΚ Β 0-0
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Παναχαϊκή 1-0
(44' Μαρότα)
ΡΕΠΟ: Asteras AKTOR B
