Λύγισε τον Πανιώνιο με… διπλό Ντιγκινί η Καλαμάτα - Σταθερά πρώτη η Κηφισιά

Με νίκες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στα playoffs του 2ου ομίλου στη Super League 2 οι Καλαμάτα και Κηφισιά, με την ομάδα των βορείων προαστίων να παραμένει έτσι στο +1 από τη Μαύρη Θύελλα.



Στη Μεσσηνία, η ομάδα του Δημήτρη Σπανού ξεπέρασε το εμπόδιο του Πανιωνίου με 2-0, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντιγκινί.

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις και οι μεταδόσεις:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.02.2025

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.02.2025

PLAY OUT

Ο πολύπειρος επιθετικός σημείωσε με παρόμοιο τρόπο αμφότερα γκολ των νικητών, παίρνοντας το ριμπάουντ μετά από αποκρούσεις του Γιαννακόπουλου σε φάουλ στο 15ο και στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης.Την ίδια ώρα στο Ζηρίνειο, ο αρχισκόρερ της Κηφισιάς και του ομίλου,, σημείωνε το μοναδικό γκολ του αγώνα ενάντια στο, με τον Έλληνα επιθετικό να διαμορφώνει τομε σουτ στο 25ο λεπτό.Στη βαθμολογία, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει πλέον 26 βαθμούς, με την Καλαμάτα να ακολουθεί με 25 και τον Πανιώνιο να μένει πίσω, στους 17, χάνοντας ουσιαστικά και τις τελευταίες του ελπίδες για άνοδο.ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – ΑΕΛ (11:45 /ΣΚΑΪ)ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Μακεδονικός (11:45)ΠΑΣ ΓιάννιναΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (15:00)Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Νίκη Βόλου – Καβάλα (15:00)ΠΑΟΚ ΒΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Πανιώνιος(15', 49' Ντιγκινί)Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ, Κηφισιά – Αιγάλεω(25' Μάναλης)ΗλιούποληΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ, Παναργειακός – ΑΕΚ ΒΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Παναχαϊκή(44' Μαρότα)Asteras AKTOR B

