Άρης: Παρελθόν ο Λαζέφσκι, μετακομίζει στην Ταϊβάν

Επίσημα παρελθόν από τον Άρη ο Νέιτ Λαζέφσκι.



Ο 25χρονος φόργουορντ αποδεσμεύτηκε από τους Θεσσαλονικείς, ενώ φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με ομάδα από την Ταϊβάν.

Μάλιστα, ο Λαζέφσκι θα αντικατασταθεί από τον, ο οποίος αναμένεται την προσεχή Δευτέρα (24/2) στη Θεσσαλονίκη έτσι ώστε να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας του Νίκου Βετούλα και συμμετέχει στην προετοιμασία ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (1/3).«Ευχαριστούμε τον Nate Laszewski για την προσφορά του στον ΑΡΗ Midea και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η ΚΑΕ Άρης, επισημοποιώντας την αποχώρηση του Αμερικανού.

