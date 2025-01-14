Premier League-21η αγωνιστική: Άρσεναλ εναντίον Τότεναμ για το απόλυτο ντέρμπι του Λονδίνου

Συνεχίζεται ακάθεκτη η αγωνιστική δράση της Premier League, με το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη να βρίσκεται πλέον στην 21η αγωνιστική του και στο πρόγραμμα υπάρχει ένα ματς που ξεχωρίζει.

Η «πληγωμένη» Άρσεναλ θα υποδεχθεί την επίσης «ταλαιπωρημένη» Τότεναμ για ένα κλασικό λονδρέζικο ντέρμπι.

Οι «κανονιέρηδες» προέρχονται από τρία πολύ άσχημα αποτελέσματα σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Η ομάδα του Αρτέτα στην προηγούμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπράιτον, ενώ επίσης δέχθηκε μία σκληρή εντός έδρας ήττα στο πρώτο ματς των ημιτελικών του League Cup με 2-0 από τη Νιουκάστλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του FA Cup με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να την κερδίζει στη διαδικασία των πέναλτι και πάλι εντός έδρας (1-1 κανονική διάρκεια, 5-3 στα πέναλτι).

Από την άλλη πλευρά η Τότεναμ παραπατάει στο πρωτάθλημα, καθώς βρίσκεται μακριά από τη νίκη εδώ και τέσσερις αγωνιστικές, με τα «σπιρούνια» να διαλύονται από την

Λίβερπουλ με 6-3, να χάνουν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ (1-0), να μην μπορούν να κερδίσουν ούτε τη Γουλβς (2-2), ενώ ηττήθηκαν εντός έδρας και από τη Νιουκάστλ (1-2).

Είναι κατανοητό λοιπόν πως και οι δύο ομάδες χρειάζονται πάση θυσία τη νίκη σε αυτό το ντέρμπι για να μπορέσουν να επανέλθουν στα θετικά αποτελέσματα και να φτιάξουν κάπως τη βαθμολογική τους κατάσταση.

Βέβαια αυτό το ματς δεν είναι το μόνο που δημιουργεί τεράστιο ενδιαφέρον. Διότι για την ίδια αγωνιστική η Νότιγχαμ Φόρεστ θα φιλοξενήσει την πρωτοπόρο Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο έχει τρελάνει ολόκληρη την Αγγλία φέτος καθώς βρίσκεται στη δεύτερη θέση στους 40 βαθμούς, μαζί και με την Άρσεναλ, μόλις στο -6 από τους «κόκκινους» που πάνε φέτος καρφί για τον τίτλο.

Βέβαια η Νότιγχαμ ήταν η ομάδα που κατάφερε να φύγει με διπλό από το «Άνφιλντ» στον πρώτο γύρο κερδίζοντας με 1-0 και ο Άρνε Σλοτ θα θέλει σίγουρα να πάρει την εκδίκηση του.

Αναλυτικά το πρόγραμμά της 21ης αγωνιστικής:

Τρίτη 14/01

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ (21:30)

Τσέλσι-Μπρόνμουθ (21:30)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ (22:00)

Τετάρτη 15/01

Έβερτον-Άστον Βίλα (21:30)

Λέστερ-Κρίσταλ Πάλας (21:30)

Νιουκάστλ-Γουλβς (21:30)

Άρσεναλ-Τότεναμ (22:00)

Πέμπτη 16/01

Ίπσουιτς-Μπράιτον (21:30)

Μπάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σαουθάμπτον (22:00)

Αναλυτικά η επόμενη (22η) αγωνιστική:

Σάββατο 18/01

Νιουκάστλ-Μπόρνμουθ (14:30)

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ (17:00)

Λέστερ-Φούλαμ (17:00)

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα (19:30)

Κυριακή 19/01

Έβερτον-Τότεναμ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σαουθάμπτον (16:00)

Ίπσουιτς-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Τσέλσι-Γουλβς (22:00)

