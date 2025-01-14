Παναθηναϊκός: Κρίνεται σήμερα του Γεντβάι ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Να μείνει ανεπηρέαστος και να γυρίσει το «κουμπί» μετά τα όσα θλιβερά διαδραματίστηκαν στις Σέρρες είναι ο Παναθηναϊκός. Μετά το 2-2 στην έδρα του Πανσερραϊκού και τα έντονα παράπονα για τη διαιτησία που στοίχισε δυο βαθμούς, οι «πράσινοι», έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους στο αυριανό (15/1) εντός έδρας προημιτελικό με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Στις τάξεις του «τριφυλλιού», ο θεσμός του Κυπέλλου, αποτελεί πάντοτε έναν σημαντικό στόχο, καθώς ως κάτοχοι του τίτλου οι «πράσινοι» θέλουν να προχωρήσουν στη διοργάνωση, πολλώ δε μάλλον, όταν απέναντί τους έχουν τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Ο Ρουί Βιτόρια, προσπαθεί, από το βράδυ της Κυριακής και λίγο μετά τη λήξη του ματς στις Σέρρες να καθαρίσει το μυαλό των ποδοσφαιριστών του και να μην τους αφήσει να επηρεαστούν, προετοιμάζοντας την ομάδα κατάλληλα ενόψει του ντέρμπι.

Για τον Πορτογάλο τεχνικό τα νέα κατά το ήμισυ ήταν καλά, αφού ο Αζεντίν Ουναΐ, προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα (13/1) και υπολογίζεται για το ματς με τους «ερυθρόλευκους».

Αναμονή ωστόσο υπάρχει στο τι μέλει γενέσθαι με τον Τιν Γεντβάι. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός προφυλάχθηκε στις Σέρρες, λόγω του μικροτραυματισμού του στη ρεβάνς με τον Ατρόμητο και τις τελευταίες ημέρες κάνει θεραπεία. Στη σημερινή προπόνηση, μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί και η αποστολή, θα κριθεί ουσιαστικά για το αν ο έμπειρος στόπερ θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι «αιωνίων» με τις πιθανότητες να είναι μοιρασμένες.

