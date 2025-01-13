Με καταπληκτικά ποσοστά, το Λαύριο σάρωσε 100-83 τον Κολοσσό στη Ρόδο στο ματς που «έριξε την αυλαία» της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και με 5-9 ρεκόρ ανέβηκε στην πρώτη οκτάδα, αφήνοντας τους «θαλασσί» με 3-11 στην τελευταία θέση και σε δύσκολη κατάσταση.



Οι παίκτες του Κώστα Μέξα είχαν πολλές λύσεις από την περιφέρεια και προηγήθηκαν με +5 στη λήξη του ημιχρόνου, όμως στο δεύτερο μέρος έφτασαν στο +15 και δεν απειλήθηκαν ποτέ, παρά την απέλπιδα προσπάθεια των άστοχων Ροδιτών, φτάνοντας στα 14/26 τρίποντα κι έχοντας έξι διψήφιους σκόρερ.

Ήτοι, τους Γκρίφιν με 24, Μουράτο με 17, Βον, Σλέιτερ με 16, Ουάχαμπ με 15 και Κόνιαρη με 12 πόντους. Για τους Ροδίτες, ξεχώρισαν οι Περάντες με 20 και ΜακΓκλιν με 11 πόντους.Το Λαύριο έκανε «πάρτι» μέσα στο αντίπαλο καλάθι στην έναρξη της αναμέτρησης, προηγήθηκε 6-0 και διατηρούσε το +4 με +6 με τις σωστές επιλογές μέσα στη «θαλασσί» ρακέτα. Ο Ουάχαμπ είχε πάρει τις επιθετικές πρωτοβουλίες για τους φιλοξενούμενους, όμως τα τρίποντα των Ροδιτών έφεραν την ισοφάριση. Εκεί, τα τρία συνεχόμενα τρίποντα των παικτών του Κώστα Μέξα έφεραν το +6 ξανά για την ομάδα της Ανατολικής Αττικής, η οποία εκμεταλλεύτηκε την αναποτελεσματική άμυνα ζώνης του Θωμά Νίκου, κι αυτό του Γκρίφιν το +9. Εκεί, ο Κολοσσός με πολυφωνία στη ρακέτα των φιλοξενούμενων μείωσε 23-26 και τελικά το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 23-28.Ο Βον με προσωπικό σερί 4-0 μέσα στο καλάθι έφερε το +9 για τους Λαυριώτες στην έναρξη της δεύτερης περιόδου και το τρίποντο του Κόνιαρη το +7 στην προσπάθεια των Ροδιτών κι ο Σλέιτερ απάντησε στις προσπάθειες των ξένων των γηπεδούχων, με τον Περάντες να πρωτοστατεί σε ένα 4-0 σερί για το -2. Τα συνεχόμενα άστοχα τρίποντα των γηπεδούχων και τα αμυντικά ριμπάουντ των φιλοξενούμενων βοήθησαν το Λαύριο να κάνει σερί 7-0 και να προηγηθεί 49-38 με πρωταγωνιστή τον Ουάχαμπ. Εκεί, οι γηπεδούχοι βρήκαν το «χέρι» τους από τα 6,75 και με τρία τρίποντα, τα δύο από τον «ζεστό» Μπιλή, μείωσαν 47-52 στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.Ο Κολοσσός είχε 9/13 δίποντα, 8/17 τρίποντα, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Το Λαύριο είχε αντίστοιχα 12/19 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 7/11 βολές, 18 ριμπάουντ και 10 ασίστ.Το Λαύριο έκανε 5-0 σερί στην έναρξη της τρίτης περιόδου και προηγήθηκε με +10 και οι Ουάχαμπ, Σλέιτερ διατηρούσαν το +9 για τους φιλοξενούμενους. Το τρίποντο του Κόνιαρη σταμάτησε το σερί των νησιωτών κι αυτό του Σλέιτερ απάντησε σε αυτό του Γκάουντλοκ για το +8. Το 4-0 σερί των Αμερικανών του Κολοσσού μείωσε στο -5, όμως οι βιαστικές επιλογές των Ροδιτών έφεραν ένα 4-0 σερί για το Λαύριο και το 62-71 στην ολοκλήρωση του τριαντάλεπτου.Ο Γκρίφιν πήρε το «όπλο» του στην έναρξη της τέταρτης περιόδου και με τις εύστοχες επιλογές του έφερε το +12 και +13 για το Λαύριο, φτάνοντας τους 22 πόντους. Ο Κολοσσός με σερί 40-0 μείωσε στο -8, όμως οι κακές επιλογές τους από την περιφέρεια δεν βοήθησαν τους παίκτες του Νίκου να πλησιάσουν περισσότερο, χάνοντας και τα ριμπάουντ στις συγκεκριμένες φάσεις. Η διαφορά ανεβοκατέβαινε στο +8 και +10 για τους φιλοξενούμενους κι οι βολές του Κολοβέρου μείωσαν στο 80-87. Το τρίποντο του Βον έφερε το +10 στα 2’20’’ πριν τη λήξη και το τρίποντο του Τζάκσον έδωσε ελπίδες στον Κολοσσό. Το επιθετικό ριμπάουντ του Βον έφερε το +10 για τους φιλοξενούμενους στα 58’’ και με σερί 5-0 έγινε το 83-98 στα 41’’ για να κριθεί το παιχνίδι και να ολοκληρωθεί τελικά 83-100.23-28, 47-52, 62-71, 83-100

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.