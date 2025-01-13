Ρονάλντο: «Έτοιμος να ανανεώσει για άλλον έναν χρόνο με 200 εκατομμύρια»

Λογαριασμός
«Έτοιμος να ανανεώσει για άλλον έναν χρόνο με 200 εκατομμύρια ο Κριστιάνο»

Η Αλ Νασρ απλώνει αμέτρητα εκατομμύρια στα πόδια του Κριστιάνο Ρονάλντο, με σκοπό να τον πείσει να ανανεώσει για άλλον έναν χρόνο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας

Κατά 200 εκατομμύρια είναι έτοιμος να γίνει πλουσιότερος ο Κριστιάνο Ρονάλντο (όχι ότι το είχε και ανάγκη).

Το συμβόλαιο του Πορτογάλου σούπερ σταρ με την Αλ Νασρ λήγει στο τέλος της φετινής χρονιάς και το μέλλον του βρισκόταν στον… αέρα, καθώς υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο Κριστιάνο θα αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς και ότι ήδη ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με την «A Bola» όμως η Αλ Νασρ προσφέρει συμβόλαιο ενός χρόνου στον Κριστιάνο αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ και αυτός είναι έτοιμος να το αποδεχθεί. Αμύθητα ποσά για έναν ποδοσφαιριστή που παρά το 39ο έτος της ηλικίας του δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει ακόμη το άθλημα που τόσο αγαπά.

Τη φετινή σεζόν ο Πορτογάλος σε 20 συμμετοχές έχει πετύχει συνολικά 17 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και τρεις ασίστ.

