Νίκη της Κροατίας κόντρα στο Μαυροβούνιο - Ανοικτή η πρωτιά για την Εθνική πόλο

Η Εθνική μας ομάδα πόλο διεκδικεί και την πρωτιά στον όμιλο στο παιχνίδι της με την Κροατία - Τι  συνδυασμό αποτελεσμάτων χρειάζεται

Εθνική πόλο

Την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμη και την πρωτιά στον όμιλό της έχει η Εθνική μας ομάδα πόλο μετά τη νίκη της Κροατίας επί του Μαυροβουνίου.

Οι Κροάτες επικράτησαν 13-11 και πέρασαν στην πρώτη θέση, με τους διεθνείς μας να ισοβαθμούν με τους Μαυροβούνιους.

Έτσι στο ματς της Εθνικής μας με την Κροατία, οι παίκτες μας χρειάζονται νίκη αλλά με διαφορά δύο ή και περισσότερων τερμάτων για να μπορέσουν, με βάση τη διαφορά τερμάτων να υπερέχουν των Κροατών και σε τριπλή ισοβαθμία να είναι πρώτοι.

Αν η Εθνική νικήσει με διαφορά ενός γκολ τότε θα είναι δεύτερη, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα μείνει στην τρίτη θέση.

Πηγή: sport-fm.gr

