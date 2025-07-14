Ολυμπιακός: Οι 29 που πάνε στην Ολλανδία

Με 29 παίκτες τελικά ξεκίνησε σήμερα προετοιμασία ο Ολυμπιακός-και με διπλή προπόνηση στο Ρέντη! Και με 29 ετοιμάζεται να «πετάξει» μεθαύριο για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει έως τις 26 του μήνα το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του κοντά στο Ρότερνταμ.

Ποιοι είναι αυτοί οι 29 παίκτες; Ουσιαστικά πρόκειται για δύο ενδεκάδες και άλλους εφτά παίκτες ακόμη. Αναλυτικά:

• Μία ενδεκάδα με Τζολάκη, Ρόντινεϊ, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί, Καμπελά.

• Μία άλλη ενδεκάδα με Πασχαλάκη, Κοστίνια, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτη, Ντιόγκο, Βέλντε, Γιάρεμπτσουκ, Μασούρα.

• Κι άλλοι ακόμη εφτά παίκτες: δύο τερματοφύλακες (Αναγνωστόπουλος, Μπότης), ο Βέζο, οι νεαροί Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, ο Γιαζίτσι και ο Μπετανκόρ.

• Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός παίρνει μαζί του στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του όλους τους παίκτες που έχει στο ρόστερ του, καθώς όλοι οι υπόλοιποι έχουν δοθεί δανεικοί η, κυρίως, προορίζονται για τη Β ομάδα, που επανασυστάθηκε και θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Super League 2.

• Σε αυτούς τους 29 πρέπει να υπολογίζουμε ακόμη μίνιμουμ τρεις προσθήκες (δύο εξτρέμ κι ένα σέντερ φορ), άρα το νούμερο θα φτάσει στους 32 παίκτες. Κι αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει να δουλεύει με 26 παίκτες, μέσα στους οποίους θα είναι και τρεις τερματοφύλακες. Κατά συνέπεια, από τους 29 που φεύγουν για την Ολλανδία, γύρω στους έξι δύσκολα θα αποφύγουν το αποτέλεσμα του σκληρού ανταγωνισμού.

