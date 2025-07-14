Μόντριτς: Στο Μιλάνο υπογράφει και ανακοινώνεται

Έπειτα από 13 χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Λούκα Μόντριτς έκλεισε το κεφάλαιο της «βασίλισσας» γνωρίζοντας πως είναι εκ των πιο επιτυχημένων παικτών στην ιστορία του κλαμπ.



Πλέον, γυρίζει σελίδα και θα βιώσει και τη Serie A, στην οποία θα παίξει ως μέλος της Μίλαν!

Βρίσκεται ήδη στο Μιλάνο για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της ελεύθερης μεταγραφής και δεν αποκλείεται εντός των επόμενων ωρών να έχει ανακοινωθεί από τους «ροσονέρι»!

