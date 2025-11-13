Η European Aquatics ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας, από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Η Εθνική μας ομάδα, που είναι επικεφαλής στον Α' όμιλο, θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στις 26 Ιανουαρίου απέναντι στη Σλοβακία, με το ματς να αρχίζει στις 12:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Την επόμενη ημέρα (27/01), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στις 7 μ.μ. τη Γαλλία και στις 29/01 στις 3:45 μ.μ. τη Γερμανία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην Α' φάση.

Εφόσον καταλάβουν μία από τις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου, κάτι που θεωρείται… βέβαιο, οι πρωταθλήτριες κόσμου θα παίξουν στη συνέχεια (31 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου) με τις δύο ομάδες που θα περάσουν από τον Γ' όμιλο.

Οι οποίες, λογικά, θα είναι η Ιταλία και μία εκ των Σερβίας ή Κροατίας καθώς αουτσάιντερ στο γκρουπ αυτό θεωρείται η Τουρκία.

Από εκεί κλαι πέρα, οι ημιτελικοί θα γίνουν στις 3 Φλεβάρη και η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 5 του ίδιου μήνα, με τον τελικό και τον αγώνα για την 3η θέση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.