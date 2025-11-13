Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις ελληνικές μάχες για τη Euroleague

Οι «αιώνιοι» θέλουν το απόλυτο νικών στην Euroleague αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει την ένταση και το πάθος ακόμα δύο μεγάλων αγώνων.
Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, την Πέμπτη (13/11). Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν, μετά την επικράτηση επί της Παρί, ψάχνουν ακόμη ένα διπλό απέναντι στη Ρεάλ, μέσα στην έδρα της βασίλισσας. Περιγράφει από τη Μαδρίτη στις 21:45 ο Γιώργος Πετρίδης.
Την Παρασκευή (14/11) στις 21:30, η σκυτάλη περνά στον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στο Μιλάνο την ανεβασμένη Αρμάνι, θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του. Στη μετάδοση από τον ιταλικό βορρά ο Νίκος Ζέρβας.
Μόλις ακουστεί η κόρνα της γραμματείας, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για να ακουστούν και οι δικές τους φωνές.
Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός.
Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
