Παναθηναϊκός: Το κομμάτι που… μεταμόρφωσε στο Παρίσι και πήρε διπλό

Οι «πράσινοι» πήραν μία σπουδαία νίκη κόντρα στην Παρί πριν δύο μέρες και χάρη σε αυτή ανέκτησαν τη χαμένη τους ψυχολογία. Ο Εργκίν Αταμάν είδε πολλούς από τους παίκτες του να βγαίνουν μπροστά και σίγουρα τον χαροποίησε αυτή η νίκη.

Συγκεκριμένα 6 παίκτες του Παναθηναϊκού κατάφεραν να είναι διψήφιοι στην αναμέτρηση στο Παρίσι. Ουσιαστικά ο Μήτογλου με τον Κένεθ Φαρίντ ήταν οι κορυφαίοι του αγώνα έχοντας από 17 πόντους.

