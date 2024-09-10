Αποχωρεί από την εθνική Σερβίας ο Πέσιτς

Σε διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή μπαίνει πλέον η εθνική ομάδα της Σερβίας, καθώς ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των «πλάβι»!

Παραχωρώντας μια μεγάλη συνέντευξη στο σερβικό «politika», ο 75χρονος προπονητής, που οδήγησε πριν από λίγες εβδομάδες τη Σερβία μέχρι το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το 2025, με στόχο φυσικά να οδηγήσει την εθνική στο Ευρωμπάσκετ που θα διεξαχθεί σε Κύπρο, Φινλανδία, Λετονία και Πολωνία.

Όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πέσιτς, η απόφασή του έχει να κάνει φυσικά και με τις αλλαγές που έγιναν στην σερβική ομοσπονδία και με την παραίτηση του μέχρι πρότινος προέδρου, Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς.

«Ο πρόεδρος της KSS, Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς, παραιτήθηκε. Όπως κατάλαβα, το έκανε για να μπορέσει η νέα ηγεσία της ομοσπονδίας να σχηματίσει νέο προπονητικό επιτελείο και στόχους στην αρχή του νέου Ολυμπιακού κύκλου.

Όσο για εμένα προσωπικά, πριν από το Παρίσι ανακοίνωσα ότι κάποιος άλλος έπρεπε να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησα. Αφού βλέπω ότι κάποιοι δεν με άκουσαν καλά, τώρα τους λέω ότι οι υπεύθυνοι - αυτοί που θα ηγηθούν της ομοσπονδίας στο μέλλον - να ξέρουν ότι εκτός των άλλων πρέπει να αναζητήσουν και νέο προπονητή.

Φυσικά θα είμαι πάντα διαθέσιμος στο σερβικό μπάσκετ, αλλά θα στραφώ σε κάποιους άλλους στόχους και έργα για τα οποία δεν είχα χρόνο γιατί ήμουν στην υπηρεσία της Εθνικής Σερβίας 24 ώρες το 24ωρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για την ιστορία, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς βρισκόταν στο «τιμόνι» της Σερβίας από το 2021.

