Μία μέρα μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League 2, έγινε γνωστό και το αναλυτικό πρόγραμμα της διεξαγωγής των αγωνιστικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα δεν έχει καθόλου εμβόλιμες αγωνιστικές. Θα υπάρχει διακοπή δύο εβδομάδων για Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά, διακοπή δύο εβδομάδων τον Φεβρουάριο και μια εβδομάδα για το Πάσχα.

Αναλυτικά:

1η αγωνιστική: 22/9

2η αγωνιστική: 29/9

3η αγωνιστική: 6/10

4η αγωνιστική: 13/10

5η αγωνιστική: 20/10

6η αγωνιστική: 27/10

7η αγωνιστική: 3/11

8η αγωνιστική: 10/11

9η αγωνιστική: 17/11

10η αγωνιστική: 24/11

11η αγωνιστική: 1/12

12η αγωνιστική: 8/12

13η αγωνιστική: 15/12

14η αγωνιστική: 22/12

15η αγωνιστική: 12/1

16η αγωνιστική: 19/1

17η αγωνιστική: 26/1

18η αγωνιστική: 2/2.

Διακοπή πρωταθλήματος: 29/12 και 5/01

Διακοπή: 9 Φεβρουαρίου και 16 Φεβρουαρίου

Playoffs και playouts

1η αγωνιστική: 23/2

2η αγωνιστική: 2/3

3η αγωνιστική: 9/3

4η αγωνιστική: 16/3

5η αγωνιστική: 23/3

6η αγωνιστική: 30/3

7η αγωνιστική: 6/4

8η αγωνιστική: 13/4

