Τέλος ο Τζον Μπράουν από τη Μονακό

Ο Τζον Μπράουν αποχώρησε από τη Μονακό μετά από δύο χρόνια

Μονακό

Παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί ο Τζον Μπράουν. Μετά από δύο χρόνια συνεργασίας ανάμεσα στους Μονεγάσκους και τον Αμερικανό φόργουορντ, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Ο Μπράουν μέτρησε 6 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 25' & 17" συμμετοχής σε 36 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.

Πλέον, όπως αναμενόταν, κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

