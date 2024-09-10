Τέλος ο Τζον Μπράουν από τη Μονακό

Παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί ο Τζον Μπράουν. Μετά από δύο χρόνια συνεργασίας ανάμεσα στους Μονεγάσκους και τον Αμερικανό φόργουορντ, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.
Ο Μπράουν μέτρησε 6 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 25' & 17" συμμετοχής σε 36 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.
Πλέον, όπως αναμενόταν, κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.