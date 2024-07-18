Στα χέρια της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη βρίσκεται από σήμερα η σημαία της χώρας μας η οποία θα κάνει την είσοδο στην αρχή της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο βάδην θα είναι μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι σημαιοφόροι της Ελληνικής αποστολής στο Παρίσι. Σήμερα βρέθηκε στα γραφεία της ΕΟΕ και σε συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της, Σπύρο Καπράλο παρέλαβε τη σημαία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

Την Ελληνική Σημαία παρέδωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη η οποία μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα είναι οι Σημαιοφόροι της Ελλάδας στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024.

Ο κ. Καπράλος υποδέχθηκε την παγκόσμια πρωταθλήτρια του βάδην στο γραφείο του στην ΕΟΕ και της παρέδωσε συμβολικά τη Σημαία λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Παρίσι για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Απευθυνόμενος στη Σημαιοφόρο της Team Hellas, της είπε: «Αντιγόνη, σου παραδίδω συμβολικά τη Σημαία γιατί θα είστε Σημαιοφόροι στην Τελετή Έναρξης μαζί με τον Γιάννη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και να σηκώσετε αυτή τη Σημαία ψηλά και με υπερηφάνεια, γιατί θα έχετε πίσω σας όλη την ομάδα των 100 αθλητών και αθλητριών που πιστεύουμε ότι θα κάνουν όλους της Έλληνες υπερήφανους με τις επιτυχίες τους. Εγώ φεύγω τώρα για το Παρίσι για να σας υποδεχθώ εκεί».

Παραλαμβάνοντας τη Σημαία η Αντιγόνη ευχαρίστησε τον κ. Καπράλο. «Δεν ήμουν ποτέ σε Τελετή Έναρξης παρότι είναι η τρίτη μου Ολυμπιάδα και είμαι πολύ χαρούμενη που στο Παρίσι θα μπω ως Σημαιοφόρος. Είναι τεράστια η τιμή, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη αλλά και πάρα πολύ ενθουσιασμένη».

Η Αντιγόνη που ανέλαβε το ρόλο της Σημαιοφόρου μετά από απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, συνεχίζει τις προπονήσεις επί ελληνικού εδάφους μέχρι τις 24 Ιουλίου που θα αναχωρήσει για την πρωτεύουσα της Γαλλίας.

Η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024 είναι στις 26 Ιουλίου.

