Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη οι Σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Ολομέλεια της ΕΟΕ αποφάσισε την Τρίτη (9/7) ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη θα είναι οι Σημειοφόροι της ελληνικής αποστολής στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.



Η απόφαση για τον φόργουορντ της Εθνικής και των Μπακ ήταν ομόφωνη , ενώ η πρωταθλήτρια του βάδη επελέγη μετά από ψηφοφορία, μαζί με τις Ευαγγελία Πλατανιώτη, Μαργαρίτα Πλευρίτου και Μαρία Σάκκαρη .



Από 'κει και πέρα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είχε έρθει σε επαφή ακόμη με τους Μίλτο Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη , αλλά αμφότεροι ζήτησαν να μην είναι Σημειοφόροι, για να μην αναγκαστούν να αλλάξουν το πρόγραμμα της προετοιμασίας τους, ενόψει των υποχρεώσεων τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. .

Η Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού είναι προγραμματισμένη για τις 26 Ιουλίου , στη Σηκουάνα.

Οι Έλληνες σημαιοφόροι

Από το 1908 στο Λονδίνο, όταν και άρχισαν να παρελαύνουν οι αθλητές με τις σημαίες των χωρών που μετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μαζί και η Ελλάδα, για πρώτη φορά εφέτος επελέγη Έλληνας σημαιοφόρος από το άθλημα του μπάσκετ. Ο ΝΒΑer Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα αποτελέσει μαζί με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τους σημαιοφόρους της Ελλάδας στο Παρίσι 2024, θα έχει την τιμητική του από την καλαθοσφαίριση, ενώ η αθλήτρια του στίβου θα είναι η τρίτη Ελληνίδα που δέχεται αυτή την τιμή, μετά την Σοφία Μπεκατώρου και την Άννα Κορακάκη.

Το 1908, σημαιοφόρος χρίστηκε ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του 1904 στη δισκοβολία Νίκος Γεωργαντάς, ενώ το 1912 ανέλαβε ο θρυλικός Κώστας Τσικλητήρας, επίσης αθλητής του στίβου, ο οποίος το 1908 είχε κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια και στη Στοκχόλμη πήρε ένα χρυσό κι ένα χάλκινο, φτάνοντας τα τέσσερα συνολικά στην καριέρα του.

Από το 1928 στο Άμστερνταμ, η Ελλάδα ως «μητέρα» των Αγώνων, ορίστηκε να μπαίνει τιμητικά πρώτη στο στάδιο. Τότε σημαιοφόρος ανέλαβε ο επίσης αθλητής του στίβου Αντώνης Καρυοφύλλης.

Πέρα από τον Γεωργαντά και τον Τσικλητήρα, οι σημαιοφόροι που έχουν κατακτήσει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ο Γιώργος Ρουμπάνης, ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος, ο Ηλίας Χατζηπαυλής, ο Στέλιος Μυγιάκης, ο Μπάμπης Χολίδης, ο Πύρρος Δήμας, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο Ηλίας Ηλιάδης, ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης, η Σοφία Μπεκατώρου, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε αυτή την τιμή και ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Αναλυτικά, όλοι οι Έλληνες σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες:

ΕΤΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ ΑΘΛΗΜΑ

1908 Νικόλαος Γεωργαντάς Στίβος

1912 Κωνσταντίνος Τσικλητήρας Στίβος

1920 Βασίλης Ζαρκάδης Ξιφασκία

1924 Χρήστος Βρεττός Στίβος

1928 Αντώνης Καρυοφύλλης Στίβος

1932 Χρήστος Μάντικας Στίβος

1936 Ιωάννης Σεραϊδάρης Στίβος

1948 Γιώργος Καλαμποκίδης Ιστιοπλοϊα

1952 Νίκος Σύλλας Στίβος

1956 Γιώργος Ρουμπάνης Στίβος

1960 Ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος Ιστιοπλοϊα

1964 Γιώργος Μαρσέλλος Στίβος

1968 Χρήστος Παπανικολάου Στίβος

1972 Χρήστος Παπανικολάου Στίβος

1976 Βασίλης Παπαγεωργόπουλος Στίβος

1980 Ηλίας Χατζηπαυλής Ιστιοπλοϊα

1984 Στέλιος Μυγιάκης Πάλη

1988 Μπάμπης Χολίδης Πάλη

1992 Λάμπρος Παπακώστας Στίβος

1996 Πύρρος Δήμας Άρση Βαρών

2000 Νίκος Κακλαμανάκης Ιστιοπλοϊα

2004 Πύρρος Δήμας Άρση Βαρών

2008 Ηλίας Ηλιάδης Τζούντο

2012 Αλέξανδρος Νικολαϊδης Ταεκβοντό

2016 Σοφία Μπεκατώρου Ιστιοπλοϊα

2020 Άννα Κορακάκη Σκοποβολή

Λευτέρης Πετρούνιας Γυμναστική

2024 Αντιγόνη Ντρισμπιώτη Στίβος

Γιάννης Αντετοκούνμπο Μπάσκετ

Ο στίβος είναι το άθλημα με τους περισσότερους Έλληνες σημαιοφόρους, αφού 14 φορές αθλητές του έχουν κρατήσει τη σημαία. Ακολουθεί η ιστιοπλοΐα με 5, η πάλη και η άρση βαρών με 2, η ξιφασκία, το τζούντο, το ταεκβοντό, η γυμναστική, η σκοποβολή και το μπάσκετ με 1. Αξίζει να σημειωθεί πως δύο αθλητές, ο Χρήστος Παπανικολάου και ο Πύρρος Δήμας, υπήρξαν από δύο φορές σημαιοφόροι.

