Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη οι Σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη θα είναι οι Σημαιοφόροι για την Ελλάδα στην Τελετή Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη οι Σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Ολομέλεια της ΕΟΕ αποφάσισε την Τρίτη (9/7) ότι οι  Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη  θα είναι οι Σημειοφόροι της ελληνικής αποστολής στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Η απόφαση για τον φόργουορντ της Εθνικής και των Μπακ ήταν  ομόφωνη , ενώ η πρωταθλήτρια του βάδη επελέγη μετά από ψηφοφορία, μαζί με τις  Ευαγγελία Πλατανιώτη, Μαργαρίτα Πλευρίτου και Μαρία Σάκκαρη .

Από 'κει και πέρα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είχε έρθει σε επαφή ακόμη με τους  Μίλτο Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη , αλλά αμφότεροι ζήτησαν να μην είναι Σημειοφόροι, για να μην αναγκαστούν να αλλάξουν το πρόγραμμα της προετοιμασίας τους, ενόψει των υποχρεώσεων τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. .
Η Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού είναι προγραμματισμένη  για τις 26 Ιουλίου , στη Σηκουάνα.

Οι Έλληνες σημαιοφόροι

Από το 1908 στο Λονδίνο, όταν και άρχισαν να παρελαύνουν οι αθλητές με τις σημαίες των χωρών που μετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μαζί και η Ελλάδα, για πρώτη φορά εφέτος επελέγη Έλληνας σημαιοφόρος από το άθλημα του μπάσκετ. Ο ΝΒΑer Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα αποτελέσει μαζί με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τους σημαιοφόρους της Ελλάδας στο Παρίσι 2024, θα έχει την τιμητική του από την καλαθοσφαίριση, ενώ η αθλήτρια του στίβου θα είναι η τρίτη Ελληνίδα που δέχεται αυτή την τιμή, μετά την Σοφία Μπεκατώρου και την Άννα Κορακάκη.

Το 1908, σημαιοφόρος χρίστηκε ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του 1904 στη δισκοβολία Νίκος Γεωργαντάς, ενώ το 1912 ανέλαβε ο θρυλικός Κώστας Τσικλητήρας, επίσης αθλητής του στίβου, ο οποίος το 1908 είχε κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια και στη Στοκχόλμη πήρε ένα χρυσό κι ένα χάλκινο, φτάνοντας τα τέσσερα συνολικά στην καριέρα του.

Από το 1928 στο Άμστερνταμ, η Ελλάδα ως «μητέρα» των Αγώνων, ορίστηκε να μπαίνει τιμητικά πρώτη στο στάδιο. Τότε σημαιοφόρος ανέλαβε ο επίσης αθλητής του στίβου Αντώνης Καρυοφύλλης.

Πέρα από τον Γεωργαντά και τον Τσικλητήρα, οι σημαιοφόροι που έχουν κατακτήσει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ο Γιώργος Ρουμπάνης, ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος, ο Ηλίας Χατζηπαυλής, ο Στέλιος Μυγιάκης, ο Μπάμπης Χολίδης, ο Πύρρος Δήμας, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο Ηλίας Ηλιάδης, ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης, η Σοφία Μπεκατώρου, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε αυτή την τιμή και ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Αναλυτικά, όλοι οι Έλληνες σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες:

ΕΤΟΣ   ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ                    ΑΘΛΗΜΑ

1908   Νικόλαος Γεωργαντάς            Στίβος

1912   Κωνσταντίνος Τσικλητήρας       Στίβος

1920   Βασίλης Ζαρκάδης               Ξιφασκία

1924   Χρήστος Βρεττός                Στίβος

1928   Αντώνης Καρυοφύλλης            Στίβος

1932   Χρήστος Μάντικας               Στίβος

1936   Ιωάννης Σεραϊδάρης             Στίβος

1948   Γιώργος Καλαμποκίδης           Ιστιοπλοϊα

1952   Νίκος Σύλλας                   Στίβος

1956   Γιώργος Ρουμπάνης              Στίβος

1960   Ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος   Ιστιοπλοϊα

1964   Γιώργος Μαρσέλλος              Στίβος

1968   Χρήστος Παπανικολάου           Στίβος

1972   Χρήστος Παπανικολάου           Στίβος

1976   Βασίλης Παπαγεωργόπουλος       Στίβος

1980   Ηλίας Χατζηπαυλής              Ιστιοπλοϊα

1984   Στέλιος Μυγιάκης               Πάλη

1988   Μπάμπης Χολίδης                Πάλη

1992   Λάμπρος Παπακώστας             Στίβος

1996   Πύρρος Δήμας                   Άρση Βαρών

2000   Νίκος Κακλαμανάκης             Ιστιοπλοϊα

2004   Πύρρος Δήμας                   Άρση Βαρών

2008   Ηλίας Ηλιάδης                  Τζούντο

2012   Αλέξανδρος Νικολαϊδης          Ταεκβοντό

2016   Σοφία Μπεκατώρου               Ιστιοπλοϊα

2020   Άννα Κορακάκη                  Σκοποβολή

       Λευτέρης Πετρούνιας            Γυμναστική

2024   Αντιγόνη Ντρισμπιώτη           Στίβος

       Γιάννης Αντετοκούνμπο          Μπάσκετ 

Ο στίβος είναι το άθλημα με τους περισσότερους Έλληνες σημαιοφόρους, αφού 14 φορές αθλητές του έχουν κρατήσει τη σημαία. Ακολουθεί η ιστιοπλοΐα με 5, η πάλη και η άρση βαρών με 2, η ξιφασκία, το τζούντο, το ταεκβοντό, η γυμναστική, η σκοποβολή και το μπάσκετ με 1. Αξίζει να σημειωθεί πως δύο αθλητές, ο Χρήστος Παπανικολάου και ο Πύρρος Δήμας, υπήρξαν από δύο φορές σημαιοφόροι.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο Αντιγόνη Ντρισμπιώτη Ολυμπιακοί Αγώνες
