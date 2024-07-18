Αίσια έκβαση φαίνεται πως θα έχει η προσπάθεια της ΑΕΚ για την ολοκλήρωση της σπουδαίας μεταγραφής του Έρικ Λαμέλα.

Τα τελευταία λεπτά υπάρχει πλήθος δημοσιευμάτων και αναρτήσεων στην Αργεντινή, τα οποία συγκλίνουν στο ότι ο 32χρονος αστέρας απάντησε θετικά στην πρόταση της «Ένωσης».

Μεταξύ αυτών και ο Ουριέλ Λουγκτ, ο οποίος ήταν και εκείνος που είχε αποκαλύψει το θέμα, αλλά και αυτός που προ ημερών είχε αναφέρει ότι είχε μπει «φρένο» στην υπόθεση. Κάτι, όμως, που όπως φαίνεται άλλαξε με θετική κατάληξη για τον «δικέφαλο».

Σύμφωνα, δε, με το «VarskySports», ο Λαμέλα έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιό του με τους «κιτρινόμαυρους».

Πηγή: skai.gr

