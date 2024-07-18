Παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι πλέον και επίσημα ο Σερού Γκιρασί.

Παρά το γεγονός πως η μεταγραφή του 28χρονου στράικερ είχε «παγώσει» την περασμένη εβδομάδα λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων του παίκτη, εντούτοις, οι Βεστφαλοί έκριναν πως δεν ήταν κάτι το σοβαρό, ολοκληρώνοντας την απόκτησή του από την Στουτγκάρδη.

Ο διεθνής επιθετικός από τη Γουινέα υπέγραψε με την Ντόρτμουντ συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, με τον σύλλογο να δαπανά μόλις 18 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, όσο ήταν δηλαδή η ρήτρα αποδέσμευσης από τους Σουηβούς.

Πέρσι, ο Γκιρασί με τις άκρως εντυπωσιακές του εμφανίσεις εκτόξευσε τις «μετοχές» του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, τελειώνοντας τη σεζόν με 30 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

