Φενερμπαχτσέ: Συμφωνία με τον Άμραμπατ μετά από εισήγηση του Μουρίνιο

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε ήρθε σε συμφωνία με τον Σοφιάν Άμραμπατ της Φιορεντίνα, μετά από εισήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο

Σοφιάν Άμραμπατ

Στο πρωτάθλημα Τουρκίας είναι πολύ πιθανό να αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Σοφιάν Άμραμπατ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TRT Spor», η Φενερμπαχτσέ ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο Μαροκινό αμυντικό μέσο, μετά και από σχετική εισήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος και επιθυμεί διακαώς την απόκτησή του.

Ο διεθνής χαφ μετά από το σύντομο πέρασμά του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη μορφή δανεισμού, επέστρεψε στη Φιορεντίνα, με την οποία και δεσμεύεται με ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο.

Πλέον, θα πρέπει να τα βρουν οι ομάδες μεταξύ τους ώστε να προχωρήσει το deal και ο Άμραμπατ να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη για τη Φενέρ.

