Πίπεν: Ο Τζόρνταν ήταν απαίσιος παίκτης πριν πάω στους Μπουλς

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ο Σκότι Πίπεν σχολίασε ότι ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν απαίσιος παίκτης τα πρώτα του χρόνια στους Σικάγο Μπουλς. Ο «Ινδιάνος» έκανε νέα τοποθέτηση κατά του «Air» (μέσω podcast), η οποία ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

«Ο ΛεΜπρόν είναι πολύ μεγαλύτερος τώρα και δέχεται πολλές κριτικές. Δεν υπήρξε ποτέ shotmaker. Ποτέ δεν ήταν ο τύπος που θα έπαιρνε το τελευταίο σουτ. Ποτέ δεν ήταν σπουδαίος σε αυτό, το είπα αυτό πριν από πολλά χρόνια και δέχτηκα... πυρά. Ο ΛεΜπρόν θα είναι ο καλύτερος παίκτης - βάσει στατιστικής - που έπαιξε μπάσκετ. Δεν υπάρχει σύγκριση. Θα το κάνει αυτό τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών; Το αφήνω αυτό για συζήτηση, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει κορυφαίος παίκτης, επειδή το μπάσκετ είναι ομαδικό παιχνίδι», ανέφερα αρχικά.

«Έχω δει τον Μάικλ Τζόρνταν να παίζει με τους Μπουλς πριν πάω στην ομάδα, όλοι τον έχετε δει. Ήταν απαίσιος παίκτης. Ήταν απαίσιο να παίζεις μαζί του. Έπαιζε συνέχεια ένας εναντίον ενός και έπαιρνε άσχημα σουτ. Ξαφνικά, γίναμε ομάδα, ξεκινήσαμε να νικάμε και όλοι ξέχασαν ποιος ήταν», σχολίασε ο Πίπεν.

