ESPN: Δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν, παίζει κανονικά και του χρόνου

Σαν... βόμβα έσκασαν νωρίτερα στην εβδομάδα οι δηλώσεις του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο «βασιλιάς» εμφανίστηκε πολύ απογοητευμένος μετά τον αποκλεισμό των Λέικερς από τους Νάγκετς με «σκούπα, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, επισημαίνοντας πως δεν ξέρει τι θα γίνει στην επόμενη σεζόν.

Παρόλα αυτά, η επικρατούσα φημολογία είναι πλέον πως ο ΛεΜπρόν δεν είναι ακόμη έτοιμος να αφήσει το μπάσκετ. Συγκεκριμένα, ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν, γνωστός δημοσιογράφος του ESPN, επικαλέστηκε πηγές κοντά στον παίκτη και τόνισε πως ο «βασιλιάς» έχει σκοπό να τιμήσει κανονικά το συμβόλαιό του με τους Λέικερς και την επόμενη σεζόν. Θυμίζουμε πως ο σπουδαίος φόργουορντ υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι διετές συμβόλαιο αξίας 97 εκατ. δολαρίων με την ομάδα του LA.

Σύμφωνα με τον ΜακΜέναμιν, μια πηγή του είπε νωρίτερα την εβδομάδα ότι οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Τζέιμς ήρθαν σε «δύσκολη στιγμή» για τον 38χρονο μετά την πικρή ήττα από το Ντένβερ. Ο ΜακΜέναμιν σημείωσε επίσης ότι ο Τζέιμς εννοούσε αυτό που είπε τη Δευτέρα, παρά το γεγονός πως τελικά μάλλον θα επιστρέψει.

«Σίγουρα, πιστεύω ότι τη Δευτέρα το βράδυ, ήταν μια πολύ αληθινή δήλωση που έκανε, σκεφτόταν να φύγει εκείνη τη στιγμή. Αλλά φαίνεται ότι θα τον δούμε πίσω στους Λέικερς του χρόνου», πρόσθεσε.

LeBron is expected to return to play for the Lakers next season, according to sources close to the player.



