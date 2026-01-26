Η κατάρα των Καρντάσιαν και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: Τη «σκαπούλαρε» και πάει για χρυσό αγαλματίδιο...

Η λεγόμενη θεωρία της «κατάρας των Καρντάσιαν», σύμφωνα με την οποία οι αδελφές της διάσημης οικογένειας φέρνουν κακοτυχία στους άνδρες με τους οποίους συνδέονται ερωτικά, είναι εδώ και χρόνια βαθιά ριζωμένη στο όνομά τους.

Έτσι, όταν ο φίλος της Κάιλι Τζένερ, Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν κατάφερε να κερδίσει το Όσκαρ το 2025, πολλοί θαυμαστές έσπευσαν να αποδώσουν την ήττα του στην… παλιά κατάρα. Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζουν.

Σαρωτική πορεία στη σεζόν των βραβείων

Μέχρι στιγμής, ο 30χρονος ηθοποιός έχει σαρώσει τα βραβεία της φετινής σεζόν για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Marty Supreme». Την Πέμπτη επιβεβαιώθηκε ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην πολυπόθητη κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου στα επερχόμενα Όσκαρ. Με τις πιθανότητες νίκης να είναι υπέρ του με 1-5, πολλοί αναρωτιούνται πλέον αν ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι εκείνος που θα καταφέρει τελικά να «σπάσει» την περιβόητη κατάρα.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών και η περσινή ήττα

Πέρυσι, μετά την υποψηφιότητά του για την ερμηνεία του Μπομπ Ντίλαν στη βιογραφική ταινία «A Complete Unknown», αρκετοί υποστήριξαν πως η παρουσία της Κάιλι Τζένερ στα Όσκαρ ήταν η αιτία που ο Σαλαμέ έχασε το βραβείο.

Παρότι πολλοί θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με την κοινή εμφάνιση του ζευγαριού, δεν έλειψαν και τα σχόλια όπως: «Όλοι λένε ότι θα χάσει, επειδή την έφερε μαζί του», «Θα γυρίσει σπίτι με άδεια χέρια»,

«Του είπαν να μην φέρει την Kylie, γιατί έχει την κατάρα των Καρντάσιαν». Φέτος, όμως, με τόσες διακρίσεις και βραβεία, το κλίμα δείχνει σαφώς πιο αισιόδοξο.

Travis Scott και το τραγικό «Astroworld»

Η Κάιλι έχει κατηγορηθεί ότι «καταράστηκε» και τον πρώην σύντροφό της, Travis Scott, με τον οποίο ήταν μαζί από το 2017 έως το 2022 και απέκτησαν δύο παιδιά, τη Stormi και τον Aire.

Το 2021, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Astroworld», δέκα θεατές έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν, όταν το πλήθος έσπευσε προς τη σκηνή. Αν και το τραγικό γεγονός δεν είχε καμία σχέση με την Κάιλι, αρκετοί επισήμαναν ότι η καριέρα του ράπερ φαινόταν να σημαδεύεται από κακοτυχία. Ο ίδιος πάντως είχε δηλώσει πως δεν τον απασχολούσε η «κατάρα», λέγοντας: «Η Κάιλι με αγαπάει για αυτό που είμαι».

Kanye West, Pete Davidson και τα σκάνδαλα

Ίσως το πιο διάσημο «θύμα» της θεωρίας είναι ο Κάνιε Γουέστ, πρώην σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο ράπερ νοσηλεύτηκε για πρώτη φορά λόγω ψυχικής κατάρρευσης και αργότερα αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή.

Μετά το διαζύγιο, ενεπλάκη σε αλλεπάλληλα σκάνδαλα και τελικά αποσύρθηκε από τον δημόσιο βίο λόγω των αντισημιτικών δηλώσεών του, που σύμφωνα με πληροφορίες του κόστισαν 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά το διαζύγιο, ενεπλάκη σε αλλεπάλληλα σκάνδαλα και τελικά αποσύρθηκε από τον δημόσιο βίο λόγω των αντισημιτικών δηλώσεών του, που σύμφωνα με πληροφορίες του κόστισαν 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, η Κιμ συνδέθηκε με τον Pete Davidson, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο διαδικτυακής παρενόχλησης από τον Κάνιε, γεγονός που επηρέασε σοβαρά την ψυχική του υγεία.

Από τον Reggie Bush στον Ray J

Η σχέση της Κιμ με τον αστέρα του NFL, Reggie Bush, θεωρούνταν κάποτε ιδανική. Ωστόσο, μετά τον χωρισμό τους, η καριέρα του πήρε την κατιούσα και ο ίδιος χαρακτηρίστηκε ως «η μεγαλύτερη αποτυχία στο NFL».

Παρόμοια ήταν και η πορεία του Ray J, ο οποίος μετά τη διαρροή του διάσημου sex tape έγινε γνωστός κυρίως ως «ο πρώην της Κιμ».

Khloe, Lamar Odom και Tristan Thompson

Η Κλόε Καρντάσιαν παντρεύτηκε τον Lamar Odom μόλις έναν μήνα μετά την έναρξη της σχέσης τους. Ο γάμος κατέληξε σε διαζύγιο, με τον Lamar να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εθισμού και μια σχεδόν θανατηφόρα υπερβολική δόση.

Η επόμενη σχέση της με τον Tristan Thompson στιγματίστηκε από συνεχείς απιστίες και πτώση της αγωνιστικής του πορείας, ενισχύοντας περαιτέρω τη φήμη της «κατάρας».

Θα είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ η εξαίρεση;

Με τη φετινή του πορεία να θεωρείται η πιο δυνατή της καριέρας του και με την Κάιλι στο πλευρό του, όλα δείχνουν πως ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ίσως, είναι εκείνος που θα βάλει οριστικό τέλος στη φημολογούμενη «κατάρα των Καρντάσιαν».

Πηγή: skai.gr

