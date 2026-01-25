Ήθελε να ξεπεράσει την κάκιστη τεσσάρα από την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός, έκανε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση την περασμένη Πέμπτη στη Βουδαπέστη, αλλά η επιστροφή στα εγχώρια δεν προκάλεσε ανάλογη ευφορία στους «πράσινους».

Ο Ατρόμητος έβαλε κόντρα, ήταν αξιοπρεπέστατος και αξιόμαχος, πήρε και δικαιώματα από το πρώτο πολύ κακό ημίχρονο του «τριφυλλιού» στο Περιστέρι και κάπως έτσι, παρά και την αισθητή βελτίωση της ομάδας του Μπενίτεθ - και των σκέψεων του Ισπανού - στο δεύτερο μέρος του ματς, το 0-0 αφήνει απογοητευμένο τον Παναθηναϊκό.

Απέκρουσε πέναλτι ο Λαφόν στο 13ο λεπτό, σε εκτέλεση του Μίχορλ, κρατώντας το μηδέν εκείνη τη στιγμή και όντας καθοριστικός, όπως κρίνεται εκ του αποτελέσματος, για να μη χαθεί όλο το παιχνίδι για την ομάδα του...

Περισσότερα σε λίγο...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.