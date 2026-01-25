Λίγες ώρες μετά τη σύρραξη του με τον Σάσα Βεζένκοφ στο ματς του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό, ο Ανδρέας Πετρόπουλος, προχώρησε σε μια σοκαριστική καταγγελία!

Η εύκολη νίκη του Ολυμπιακού στη Ρόδο επί του Κολοσσού με σκορ 95-85 για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς στιγματίστηκε από την, ασυνήθιστη, σύρραξη, που είχε ο Σάσα Βεζένκοφ με τον παίκτη των γηπεδούχων, Ανδρέα Πετρόπουλο.

Σε μια φάση που τίποτα δεν προμήνυε ότι θα ακολουθήσει... έκρηξη, οι δυο παίκτες, ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση.

Λίγες ώρες μετά από το συγκεκριμένο συμβάν, ο παίκτης του Κολοσσού, μέσω Instagram, έκανε μια σοβαρότατη καταγγελία, καθώς ανέφερε ότι βρήκε τα φρένα του αυτοκινήτου του κομμένα, τονίζοντας μάλιστα ότι υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να το οδηγήσει η κοπέλα του!

