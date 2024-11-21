Παρά τα σενάρια περί αποχώρησής του και τα διάφορα δημοσιεύματα για πιθανούς προορισμούς, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν πάει πουθενά! Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Καταλανό τεχνικό μέχρι το 2027, με τον ίδιο να διαβεβαιώνει τον κόσμο μέσω ενός σύντομου βίντεο «δεν πάω πουθενά, να είστε σίγουροι».



Μάλιστα, αυτό σημαίνει πως με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου συμβολαίου, ο Πεπ θα έχει μείνει περισσότερα από 10 χρόνια στο τιμόνι της Σίτι, στην οποία πήγε το 2016. Ούτως ή άλλως, η θητεία του εκεί είναι η μακροβιότερη στην καριέρα του, και όπως φαίνεται θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.



Η παρουσία του Γκουαρδιόλα στη Σίτι είναι γεμάτη επιτυχίες. Μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 18 τρόπαια, συμπεριλαμβανομένων έξι τίτλων στην Premier League και ενός Champions League.



Με την κατάκτηση του τίτλου στην Αγγλία την περασμένη σεζόν, η Σίτι έγινε η πρώτη ανδρική ομάδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου που κέρδισε τέσσερις τίτλους πρώτης κατηγορίας στη σειρά. Υπό τις οδηγίες του, επίσης, η Σίτι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που έφτασε τους 100 πόντους σε μία μόνο σεζόν (2017/18) και η πρώτη στο αγγλικό ποδόσφαιρο που κέρδισε και τα τέσσερα εγχώρια τρόπαια τη σεζόν 2018-19.



Το συνολικό του ρεκόρ είναι αξιοσημείωτο. Σε όλες τις διοργανώσεις, οι «πολίτες» έχουν κερδίσει 353 από τους 490 αγώνες με αυτόν στον πάγκο, δίνοντάς του ένα εξαιρετικό ποσοστό νικών 72%, με τη Σίτι να σκοράρει 1.200 γκολ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου με μέσο όρο 2,45 γκολ ανά παιχνίδι.



«Αυτή είναι η ένατη σεζόν μου εδώ. Ζήσαμε τόσες καταπληκτικές στιγμές μαζί. Έχω ένα πραγματικά ιδιαίτερο συναίσθημα για αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Γι’ αυτό είμαι τόσο χαρούμενος που θα μείνω για άλλες δύο σεζόν. Σας ευχαριστώ όλους που συνεχίζετε να με εμπιστεύεστε και να με υποστηρίζετε», είπε μετά την υπογραφή της ανανέωσης ο Γκουαρδιόλα και συνέχισε:



«Το έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά έχω όλα όσα θα μπορούσε να επιθυμήσει ένας προπονητής και το εκτιμώ πολύ. Ας ελπίσουμε ότι τώρα μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερα τρόπαια σε αυτά που έχουμε ήδη κατακτήσει. Αυτό θα είναι ο μεγάλος στόχος μου».

