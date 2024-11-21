Παναθηναϊκός: Βούλιαξε τη Χόνβεντ στο κατάμεστο «Σεράφειο» και πάει Σερβία για την πρόκριση

Μπροστά στους οπαδούς του, που γέμισαν ασφυκτικά το Σεράφειο κολυμβητήριο, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη νίκη επί της Χόνβεντ με σκορ 14-11, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Euro Cup και κρατάει, πλέον, την πρόκριση στα προημιτελικά στα χέρια του!



Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τον αγώνα, ούσα πίσω με τρία γκολ (0-3), ωστόσο κατάφερε να μειώσει τη διαφορά και στο ημίχρονο να είναι σε απόσταση αναπνοής από τους Ούγγρους (5-6). Στο δεύτερο ημίχρονο το «τριφύλλι» βελτίωσε αισθητά την άμυνά του, κλείνοντας στο +2 το οκτάλεπτο (10-8). Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι γηπεδούχοι είχαν το μομέντουμ και χάρη σε αυτό διεύρυναν την υπέρ τους διαφορά, παίρνοντας το… τρίποντο με το τελικό 14-11.

Η βαθμολογία του ομίλου μετά την 5η αγωνιστική:

Πρωταγωνιστές στη νίκη του Παναθηναϊκού ήταν οι δύο φουνταριστοί της ομάδας, Παπανικολάου και Σγουρίδης, οι οποίοι βρήκαν δίχτυα από τέσσερις φορές.Με τη νίκη αυτή η ελληνική ομάδα κρατάει, όπως προαναφέραμε, την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης στα χέρια της, καθώς-επικράτησε με- στους εννέα βαθμούς, την οποία θα αντιμετωπίσει την τελευταία αγωνιστική, στις, στη Σερβία. Στην Αθήνα οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με το ευρύ 12-5.2-3, 3-3, 5-2, 4-2Μπαρτσελόνα 12Παναθηναϊκός 9Σάμπατς 9Χόνβεντ 0

