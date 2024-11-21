Παναθηναϊκός: Πλέει σε… πελάγη ευτυχίας ο Βιλένα

Ο Τόνι Βιλένα πήρε τις ευκαιρίες του στο ξεκίνημα της σεζόν ωστόσο δεν… έπεισε τον Ντιέγκο Αλόνσο και έμεινε εκτός πλάνων. Η έλευση του Ρουί Βιτόρια δεν άλλαξε κάτι αφού ο Ολλανδός ακόμα δεν υπολογίζεται στο Τριφύλλι και καλείται να βρει ομάδα για να συνεχίσει.

Ο Βιλένα μπορεί να μην αγωνίζεται ωστόσο έχει κάθε λόγο να είναι πανευτυχής.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.