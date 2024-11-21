Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Πλέει σε… πελάγη ευτυχίας ο Βιλένα

Ο μέσος του Τριφυλλιού μπορεί να είναι στους «κομμένους» της ομάδας ωστόσο έχει κάθε λόγο να είναι πανευτυχής  

Παναθηναϊκός

Ο Τόνι Βιλένα πήρε τις ευκαιρίες του στο ξεκίνημα της σεζόν ωστόσο δεν… έπεισε τον Ντιέγκο Αλόνσο και έμεινε εκτός πλάνων. Η έλευση του Ρουί Βιτόρια δεν άλλαξε κάτι αφού ο Ολλανδός ακόμα δεν υπολογίζεται στο Τριφύλλι και καλείται να βρει ομάδα για να συνεχίσει. 

Ο Βιλένα μπορεί να μην αγωνίζεται ωστόσο έχει κάθε λόγο να είναι πανευτυχής.

