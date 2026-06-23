Διχασμένοι οι Εργατικοί για τη διαδοχή Στάρμερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μετά την παραίτηση Στάρμερ, το Εργατικό Κόμμα αντιμετωπίζει το δίλημμα αν θα αναθέσει απευθείας την πρωθυπουργική καρέκλα στον Μπέρναμ ή θα πραγματοποιήσει μια διαδικασία με περισσότερους υποψήφιους.

Η πολιτική αβεβαιότητα οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβάλει τη σύνοδο Λονδίνου-Βρυξελλών.

Μπορεί το «εμπόδιο» Στάρμερ να ξεπεράστηκε, όμως το Εργατικό Κόμμα έρχεται αντιμέτωπο με ένα ακόμα: απευθείας ανάθεση στον Μπέρναμ ή περισσότεροι υποψήφιοι; Όσο προσπαθούν να βρουν τον νέο ηγέτη και πρωθυπουργό, η ΕΕ κάνει ένα βήμα πίσω στις διαπραγματεύσεις.



Οι 24 ώρες από την παραίτηση Στάρμερ ολοκληρώθηκαν, όμως οι Εργατικοί σήμερα έρχονται αντιμέτωποι με ένα ακόμα δίλημμα: να υπάρξει απευθείας ανάθεση της πρωθυπουργικής καρέκλας στον Μπέρναμ ή να ακολουθηθεί μια πιο δημοκρατική διαδικασία με υποψηφίους;



Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα και μοιάζει πως θα παραμείνει τέτοιο μέχρι την έναρξη της επίσημης διαδικασίας στις 9 Ιουλίου. Μέχρι εκείνη την ώρα, οι Εργατικοί διχάζονται. Όπως ξεκαθάρισε στο BBC ο βουλευτής των Εργατικών Τζον Σλίνγκερ, «είναι σχεδόν αναγκαία η πλήρης διαδικασία όταν μιλάμε για την υψηλότερη θέση μιας σπουδαίας χώρας (…) και κάτι λέει για την πολιτική και την ευρύτερη κοινωνία μας αυτή η περίεργη ανάγκη για άμεση ικανοποίηση». Όμως, η Εργατική βουλευτής Τζο Γουάιτ κάνει λόγο για «ανούσια παρωδία», αν μπουν και άλλοι υποψήφιοι, καθώς ο Άντι Μπέρναμ εμφανίζεται ως σίγουρος νικητής.

Το παρασκήνιο του Εργατικού Κόμματος

Είναι αλήθεια ότι ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε την επανάσταση εναντίον του Στάρμερ με την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Υγείας από τον Μάιο κιόλας, θεωρούνταν ένας από τους επικρατέστερους για την ηγεσία. Σε μια «στροφή» 180 μοιρών, όμως, ανακοίνωσε χθες ότι στηρίζει και επίσημα τον Μπέρναμ.



Είναι η σιγουριά της ήττας ή η σίγουρη διασφάλιση μιας θέσης στο νέο υπουργικό συμβούλιο; Ό,τι και αν κρύβεται στο παρασκήνιο, οι Εργατικοί βουλευτές δεν παρουσιάζονται πρόθυμοι να διεκδικήσουν την υψηλότερη πολιτική θέση. Τα ονόματα που αναφέρονται ως πρόθυμα να «πολεμήσουν» είναι οι βουλευτές Αλ Καρνς, ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, και ο Ντάρεν Τζόουνς, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στάρμερ. Όμως, προκύπτει ένα βασικό πρόβλημα: μπορεί να μην συγκεντρώσουν καν τον «μαγικό» αριθμό των 81 υποστηρικτών βουλευτών που απαιτεί η διαδικασία.



Από τη μία, λοιπόν, είναι ακόμα άγνωστο αν η χώρα θα έχει νέο πρωθυπουργό από τις 17 Ιουλίου, καθώς στις 16 Ιουλίου κλείνει η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων, ή από την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε ανοίγει και πάλι η βρετανική Βουλή.



Από την άλλη, όμως, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί, στήνεται ήδη το νέο υπουργικό συμβούλιο. Τα ονόματα του Εντ Μίλιμπαντ, υπουργού Ενέργειας της κυβέρνησης Στάρμερ, της Σαμπάνα Μαχμούντ, υπουργού Εσωτερικών, αλλά και του Γουές Στρίτινγκ φαίνεται πως θα έχουν θέση στο υποθετικό υπουργικό συμβούλιο του Μπέρναμ. Μάλιστα, ένα από τα τρία αυτά ονόματα αναμένεται να πολεμήσει για τη θέση του υπουργού Οικονομικών.

Έτσι, η Βρετανία έρχεται αντιμέτωπη με μια ακόμα πολιτική αστάθεια, εσωτερική και εξωτερική. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, η ΕΕ αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμένης Συνόδου Κορυφής Λονδίνου και Βρυξελλών στις 22 Ιουλίου, διά στόματος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.



Όπως υποστηρίχθηκε από Ευρωπαίους αξιωματούχους, πρέπει να τους δοθεί χρόνος να γνωρίσουν τον νέο «διάδοχο» του Στάρμερ, καθώς δεν γνωρίζουν τίποτα για τις βλέψεις του Μπέρναμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιος από τους Ευρωπαίους, κοντά στις συζητήσεις, ρώτησε: «Έχει βρεθεί ποτέ του στις Βρυξέλλες;». Η ομάδα του Στάρμερ εμφανίστηκε ενοχλημένη από τις αλλαγές, αλλά είναι αλήθεια ότι είναι ανήμπορη να αλλάξει τα δεδομένα. Όλα αυτά, ενώ σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από την ψήφιση του Μπρέξιτ, την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από τους κόλπους του ευρωπαϊκού μπλοκ.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.