Αγγελόπουλος: «Έβλεπα τους διαιτητές με συμπάθεια ως το Σάββατο»

Μεγάλη συνέντευξη, που θα συζητηθεί, παραχώρησε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος! Ο μεγαλομέτοχος της «Ένωσης» τοποθετήθηκε για τα… πάντα, μιλώντας για όλους και για όλα στους σπουδαστές δημοσιογραφίας και αθλητικής δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το πρωί της Πέμπτης (21/11). Το σεμινάριο συντόνισαν οι δημοσιογράφοι και καθηγητές του εκπαιδευτικού ομίλου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου και Πάνος Λούπος.
Εισαγωγή: «Ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι εδώ. Οι δραστηριότητες που ακουμπάνε στο σόου μπίζνες, που λέμε, έχουν μία ιδιαιτερότητα. Εμείς που είμαστε στον χώρο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε στον πελάτη το αποτέλεσμα, την ποιότητα και τη σταθερότητα του προϊόντος. Δυστυχώς στη σόου μπίζνες δεν υπάρχουν αυτές οι παράμετροι. Και στον αθλητισμό είναι χειρότερα, γιατί υπάρχει σύγκρουση σωματείου και εταιρείας. Στη σύγκρουση υπερισχύει πάντα η ομάδα.
Δεν μπορώ να εγγυηθώ το αποτέλεσμα. Όταν ανέλαβα την ομάδα είχα υποσχεθεί τρία πράγματα. Το πρώτο που με ενδιέφερε ήταν να μιλήσουμε για την ιστορία της ΑΕΚ, γιατί η ομάδα μας έλειπε από το προσκήνιο πολλά χρόνια. Κάναμε πολλές δράσεις. Διοργανώσαμε δύο Final 4 του BCL στη χώρα μας και κάναμε δράσεις για την ταινία 1968. Ημερομηνία-ορόσημο, καθώς τότε ήρθε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στην πατρίδα μας. Η ταινία πήρε 14 βραβεία, ακόμα και από το Harvard.
Η δεύτερη μου υπόσχεση ήταν η ΑΕΚ να αποκτήσει γήπεδο. Η ΑΕΚ τα τελευταία 100 χρόνια έχει παίξει σε 16 διαφορετικά γήπεδα. Από το Γαλάτσι μέχρι τη… Λαμία. Δεν είναι δυνατόν η ΑΕΚ να μην έχει το ''σπίτι'' της. Ανακάτεψα όλο τον κόσμο. Προσπάθησα να σκεπάσω το τένις. Από την πρώτη μέρα έψαχνα λύση. Κάτι που έπρεπε να κάνουν και οι άλλοι δύο αντίπαλοί μας. Και το έκαναν μετά από εμάς. Πήραμε το γήπεδό μας και έγινε μία παραχώρηση, που αποτελεί ένα πολιτικό παράσημο για εμάς. Δεν έχει ξανασυμβεί στα ιστορικά χρονικά της χώρας, μία ομάδα να συσπειρώσει όλα τα κόμματα στην ψηφοφορία. Είμαστε η ομάδα που έχουμε πολλές πρωτιές. Θυμίζω ξανά, το 1968 και τα δύο Final 4. Ήμασταν η πρώτη ομάδα που αξιοποίησε ολυμπιακό ακίνητο και που έκανε ταινία την ιστορία της. Επίσης, πρώτοι κάναμε ονοματοδοσία στο γήπεδό μας.
Η τρίτη μου υπόσχεση ήταν να πάρουμε κάποιους τίτλους, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο, ζώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Μας ανταγωνίζονται με έσοδα μίας ιδιωτικής διοργάνωσης, που εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Ξέροντας ότι είναι δύσκολο, υποσχέθηκα να πάρουμε κάποιους τίτλους. Σε 5 τελικούς, πήραμε 4 τίτλους. Μόνο η ΑΕΚ τα κατάφερε. Οι 3 στόχοι που υποσχέθηκα εκτιμώ πως υλοποιήθηκαν, βλέποντας στο μέλλον.
Θα ολοκληρώσουμε ένα πλάνο και κάποια στιγμή θα αποχωρήσουμε. Το τελευταίο που κάνουμε είναι ότι δημιουργούμε ένα νέο οικογενειακό προορισμό στην Αττική. Κάτι καινοτόμο παγκοσμίως! Δημιουργούμε θεματικά πάρκα, που θα έχει μέχρι και… εργοστάσιο σοκολάτας και αθλητικούς παιδότοπους μεταξύ άλλων. Και όλα αυτά, σε ένα χώρο 82 στρεμμάτων. Έχω πάει σε παιχνίδια του NBA και σε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ κλπ, αλλά αυτό που ετοιμάζουμε εντός και εκτός, είναι μοναδικό. Εκεί τελειώνουν και οι επενδύσεις μας αναφορικά με το κομμάτι της ομάδας. Αυτά σε ένα μίνι απολογισμό. Δεδομένων των συνθηκών, πετύχαμε στο μέγιστο.
Όταν ξεκίνησα εγώ στην ΚΑΕ ΑΕΚ, μετά από 6 μήνες άρχισαν τα capital controls. Τελείωσαν αυτά και ύστερα υπήρξε οικονομική άνεση. Μετά ήρθε το lockdown λόγω του κορονωϊού και περάσαμε 2,5 χρόνια με μέτρα. Από τη μία ο αθέμιτος ανταγωνισμός, από την άλλη η κατάσταση των συνθηκών που ζούσαμε, ήταν ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Όμως, παρά τα όσα βιώσαμε, πετύχαμε. Επενδύθηκαν πολλά χρήματα! Στην ΑΕΚ έχουν μπει συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ. 21-22 εκατομμύρια αποτελούν, δικά μου, προσωπικά μου χρήματα. Τα υπόλοιπα από χορηγούς».
-Για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της Πάτρας και γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση κατά της ΑΕΚ:
«Η ΑΕΚ είναι πάντα η ομάδα που αντιδρά. Και στην πρώτη ποδοσφαιρική παράγκα, η ΑΕΚ αντιδρούσε και έτρωγε τις ποινές. Κάποιες άλλες ομάδες προσαρμόστηκαν. Εμείς δεν δεχόμαστε αυτές τις συνθήκες. Κάποια στιγμή ζητάμε το πρωτάθλημα να παιχτεί στα ίσα, επί ίσοις όροις. Πρώτον, ζητάμε salary cap, όπως υπάρχει στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Χρειάζεται μεν ένα πάτωμα, αλλά χρειάζεται και ένα ταβάνι, για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Έπειτα, να υπάρξει επαγγελματική διαιτησία. Όλοι στον χώρο είναι επαγγελματίες και έρχεται ένας ερασιτέχνης διαιτητής να σφυρίξει τους αγώνες; Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η ΑΕΚ φωνάζει. Δεν είμαστε τα… καλά παιδιά. Δεν προσαρμοζόμαστε απλά. Για αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση».
-Για τον ξένο αρχιδιαιτητή, που ζητάει η ΚΑΕ ΑΕΚ, σε ένα μοντέλο όπως του ποδοσφαίρου:
«Ας δούμε το ποδόσφαιρο γιατί είναι πετυχημένο. Πρώτον γιατί η ευρωπαϊκή συμμετοχή βγαίνει μέσα από το πρωτάθλημα. Κάτι που δεν υπάρχει στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 και έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Χάνει το ενδιαφέρον του το πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο τη δεκαετία του '90, ένας έπαιρνε το πρωτάθλημα και έβγαινε Τσάμπιονς Λιγκ. Τώρα δεν ανέβηκε το ποδόσφαιρο, όταν μπήκε το VAR και ήρθαν οι ξένοι; Δεν υπάρχει ανταγωνισμός; Όλοι διεκδικούν το πρωτάθλημα. Το ποδόσφαιρο έτσι πέτυχε».
-Για το σύστημα που είναι απέναντι στην ΑΕΚ:
«Υπάρχει μία κρατικοδίαιτη δι-οργάνωση που λέγεται ΕΟΚ, που ενδιαφέρεται μόνο να κρατήσει τα κεκτημένα, ένα σύστημα που ''τρέφεται'' από πόρους του Έλληνα φορολογούμενου».
-Για το εάν η επαγγελματική διαιτησία θα απελευθερώσει τους διαιτητές:
«Αν οι διαιτητές παίρνουν περισσότερα χρήματα και υπάρχει κάποιος ανεξάρτητος που θα τους κρίνει, τότε θα πιεστούν. Αν δεχθούν ποινές, τύπου να μείνουν εκτός για καιρό, θα τους πονέσει οικονομικά. Αυτήν τη στιγμή, αυτός που βαθμολογεί και ορίζει τον διαιτητή είναι ο… ίδιος. Υπάρχει μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων. Δεν υπάρχει ανεξάρτητο σώμα να ελέγξει την ΕΟΚ».
-Για το εάν συμφωνούν οι υπόλοιπες ομάδες με την ΑΕΚ:
«Η συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί με εμάς. Θα γίνει στον ΕΣΑΚΕ η συνεδρίαση και θα μπει το θέμα της διαιτησίας. Εκεί θα φανεί τι θα ψηφίσει ο καθένας…».
-Για το τι μπορεί να γίνει από τους μεγάλους οργανισμούς, προκειμένου να μην φθάσουμε στο σημείο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μην έχουμε Έλληνες παίκτες:
«Όσο δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν επενδυτές στον χώρο. Ο τελευταίος είμαι εγώ. Δεν έρχονται να επενδύσουν και με αυτές τις συνθήκες καλά κάνουν. Έχουμε δύο ομάδες που παίζουν Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός και έχει σταματήσει η παραγωγική διαδικασία των παικτών. Παίξαμε με τον Ολυμπιακό και είχαν δύο Έλληνες. Το μπάσκετ κινδυνεύει με αφανισμό και είναι κρίμα γιατί ο Έλληνας έχει ταλέντο στο μπάσκετ».
-Για το εάν πρέπει να εμπλέκεται και το συναίσθημα:
«Δυστυχώς δεν παραγοντίζω. Όταν φθάσει το τέλος της ημέρας, θα πεις δεν πειράζει, θα κάνουμε την υπέρβαση. Υπερισχύει μόνο το συναίσθημα».
-Για το εάν μπορεί η ΑΕΚ να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού:
«Για να γίνει αυτό, πρέπει να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Το salary cap θα μειώσει την απόσταση. Όλοι θα μπορούν να κερδίσουν όλους. Όλες οι ομάδες να πάρουν τα γήπεδά τους και να επενδύσουν. Είναι σημαντικό να προσφέρεις πραγματική γηπεδική εμπειρία, κάτι που προσφέρουμε εμείς».
-Για το εάν, για το salary cap, υπάρχει ανταπόκριση από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό:
«Όλες οι ομάδες έχουν υπογράψει. Ο Παναθηναϊκός ψήφισε υπέρ. Η ίδια η Ευρωλίγκα θα έχει salary cap από 8 με 12,6 εκατομμύρια μαξ. Ζητάμε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα».
-Για τον κόσμο της ΑΕΚ και για το εάν υπάρχει η στήριξη που θα ήθελε:
«Η ΑΕΚ ήταν και παραμένει ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Και εγώ ποδοσφαιρικός ήμουν. Το μπάσκετ ήταν λίγο στην άκρη. Ακόμα και όταν παίζαμε στην Ευρωλίγκα, δεν είχαμε πολύ κόσμο. Η ΑΕΚ είναι ένας σύλλογος που στηρίζεται στο ποδόσφαιρο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μεγαλώσουμε αυτήν τη μικρή δεξαμενή. Όταν ξεκίνησα είχαμε 280 διαρκείας, τώρα έχουμε 1.500. Αργά μεν, αλλά κάθε χρόνο μεγαλώνει η δεξαμενή. Και έχουμε περισσότερα διαρκείας, αλλά και περισσότερα εισιτήρια».
-Για το εάν είναι ικανοποιημένος από την πρόοδο των αξόνων, που έθεσε στη συνέντευξη Τύπου του Σεπτεμβρίου:
«Ο πρώτος είναι η αξιοποίηση του γηπέδου. Έχουμε θέσει αυτό το πλάνο σε λειτουργία. Τον Σεπτέμβρη του 2025 θα δείτε κάτι μοναδικό παγκοσμίως στο γήπεδό μας. Σημαντική είναι η αξιοποίηση του γηπέδου, που θα μας φέρει τα επιπλέον έσοδα που δεν έρχονται από την Ευρωλίγκα. Έτσι θα μπορέσουμε να διπλασιάσουμε και τριπλασιάσουμε το μπάτζετ μας. Υπάρχει και το γήπεδο-μπαλόνι της Ακαδημίας. Να πω ότι στο γήπεδό μας, έχουμε κάνει όλες τις επενδύσεις μόνοι μας. Δεν έχουμε πάρει… ένα ευρώ από κανένα κρατικό φορέα. Όλες οι επενδύσεις έχουν γίνει από την ΑΕΚ».
-Για την εκμάθηση των νέων παιδιών, που σε ηλικίες 12-13 μαθαίνουν… συστήματα στην Ελλάδα, αντί για τα βασικά του μπάσκετ:
«Το αναπτυξιακό κομμάτι το έχει η ΕΟΚ, άρα είναι μία ερώτηση, που πρέπει να απευθύνετε στον κύριο Λιόλιο. Βλέπουμε τις άλλες χώρες (Ισπανία, Γαλλία κλπ) να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο και τα παιδιά μαθαίνουν τα βασικά του αθλήματος. Αναφορικά με εμάς χρόνια τώρα στην Ακαδημία της ΑΕΚ, πρόθεσή μας ήταν είναι να μάθουν τα βασικά του αθλήματος και να παίζουν σωστά μπάσκετ. Παμπαίδες στην Ελλάδα και έχουν μάνατζερ… Κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Ο δε γονέας νιώθει ότι ο γιος του είναι κάτι μεταξύ Λεμπρόν Τζέιμς και Μάικλ Τζόρταν. Αρκετοί προσπαθούν να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα της οικογένειας μέσω του παιδιού τους. Αυτό φορτώνει με πολύ άγχος ένα παιδί που είναι σε τρυφερή ηλικία».
-Για το ποιες είναι οι συμβουλές του για την εξασφάλιση μιας πετυχημένης πορείας:
«Είναι σημαντικό στη ζωή, ότι και να κάνεις, να έχεις τρεις απαραίτητους άξονες. Το πλάνο, οι άνθρωποι και τελευταίο τα χρήματα. Γιατί σε ένα σωστό πλάνο, με μια σωστή ομάδα, τα χρήματα θα ανθίσουν και θα έρθουν μέσα από μία οργανική ανάπτυξη».
-Στην Πάτρα αποβλήθηκε ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, ο προπονητής, ο στενός σας συνεργάτης, εσείς ο ίδιος, αλλά και ο κόσμος της ομάδας. Για το πως ξεκίνησε όλο αυτό και τι συνέβη εντός του παρκέ:
«Με κατηγορούν όλοι οι φίλοι μου και μου λένε ''Ο Βούδας… Δεν μιλάς… Έχεις πολύ μεγάλο σκοινί'' και άλλα. Ποτέ σ' αυτά τα 10 χρόνια δεν έχω δώσει δικαίωμα. Δεν μου αρέσει η κατάχρηση εξουσίας όμως. Βλέπω έναν διαιτητή που μπορεί να τον βρίζουν παίκτες, προπονητές, οπαδοί. Τι πιο εύκολο να κάνω ένα νεύμα, να πάω να του πω και κάτι; Αυτομάτως να ξεσηκωθεί η εξέδρα, να πει «μπράβο ρε προεδράρα». Αυτό το μοντέλο, η ''μαγκιά'', δεν είναι στον χαρακτήρα μου. Πάντα ήμουν διακριτικός. Κάποιοι κάνουν λάθη ανθρώπινα, δεν είναι σωστό να επιδεινώσω την κατάσταση για έναν άνθρωπο που παίρνει 700 ευρώ. Πάντα τους έβλεπα με συμπάθεια. Πάντα είχα αυτή την τακτική… Μέχρι το… Σάββατο βέβαια.
Στην Πάτρα υπήρχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ξαφνικά γίνεται ένα φάουλ στον Κουζμίνσκας, που ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα, που το ακούσαμε και εμείς εκεί. Και ο φίλος μου λέει στον διαιτητή Χριστινάκη ''και τυφλός θα το έδινε το φάουλ, γιατί δεν χρειάζεται να το δεις, το ακούς…''. Και του έδειξε τα αυτιά του. Ο διαιτητής άρχισε έναν διάλογο μαζί του και του είπε πρώτα ''θα συλληφθείς'' και μετά ''θα αποβληθείς''. Σταματάει, λοιπόν, το παιχνίδι και του λέει να φύγει. Εγώ σηκώνομαι και λέω στην πρώτη διαιτητή Τσαρούχα και λέω γιατί να φύγει; Δεν έβρισε. Ένιωσα την αδικία και το ψέμα στο πετσί μου. ''Να φύγουν όλοι από το γήπεδο'' μου έλεγε. Να φύγουν μέχρι και οι πολυθρόνες. Και αυτό πυροδότησε την ένταση και άρχισαν τα συνθήματα. Στο φύλλο αγώνος γράψανε ότι ο φίλος μου έβρισε… Και κάποιες κυρίες που ήταν δίπλα μας είπαν να καταθέσουν υπέρ μας στη μήνυση που κάναμε, γιατί αυτά ήταν ψέματα. Με απέβαλε και εμένα γιατί πήγα να διαμαρτυρηθώ και στο τέλος μας απέβαλε όλους. Η ένταση δημιουργήθηκε από τους διαιτητές. Ξεκάθαρα.
Πέρυσι τιμωρηθήκαμε για ένα μπουκάλι στην Πάτρα. Βγάλαμε πέντε ανακοινώσεις! Κάναμε τα πάντα! Το πως θα μπουν οι φίλαθλο στο γήπεδο. Όλα! Στην Πάτρα άνοιξαν τις πόρτες και πέρασαν τα πάντα! Ακόμα και καπνογόνα! Για τη φύλαξη του γηπέδου, την ευθύνη την είχε ο Προμηθέας και η Αστυνομία. Τι ευθύνη έχει η ΑΕΚ; Περιμένουμε τις εκθέσεις της Αστυνομίας. Φταίνε η Αστυνομία και ο Προμηθέας. Όσο αφορά στα επεισόδια, εκεί υπήρχε λανθασμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός από την Αστυνομία. Στα 15 λεπτά έγινε η εκκένωση, αντί για 30. Κανονικά έρχονται οι αστυνομικοί από κάτω προς τα πάνω και πιέζουν τον κόσμο προς την έξοδο. Στην Πάτρα οι αστυνομικοί πήγαν από πάνω και έσπρωχναν προς τα κάτω. Ήταν λάθος ο σχεδιασμός και θα το αναδείξουμε όταν μας καλέσει η ΔΕΑΒ. Προκληθήκαμε σε όλα τα μέτωπα».
-Για το πώς ανέλαβε το μπάσκετ της ΑΕΚ και εάν το μετάνιωσε ποτέ:
«Τότε ήμουν στο ποδόσφαιρο. Το ανέλαβε υπό συνθήκες επιστράτευσης και συναγερμού. Ήρθαν από την Ερασιτεχνική και μου είπαν, ότι μέχρι το Δεκέμβριο η ομάδα υποβιβάζεται. Είχα πει ευχαριστώ πολύ δεν με ενδιαφέρει. Μετά από μια εβδομάδα ήρθαν πάλι. Μέχρι που μου είπαν ότι αν ξαναπέσουμε, πάμε Γ' ΕΣΚΑ. Είδα τι χρειάζεται, έβαλα 1 εκατομμύριο να σωθεί η ομάδα, αλλά μπαίνοντας γνώρισα έναν κόσμο που δεν ήξερα. Πολύ αξιόλογο κόσμο και αδικημένο επικοινωνιακά, από τους δημοσιογράφους. Οι αθλητές ξέρουν δύο-τρεις γλώσσες. Αν δεν είσαι έξυπνος δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ. Θα σε αποβάλλει το σύστημα. Είναι η φύση του αθλήματος, που χρειάζεται υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Υπάρχει επίπεδο στο μπάσκετ. Σε ό,τι αφορά στο πότε θα φύγω; Θα ολοκληρωθούν οι επενδύσεις, αφού θέλω την ΑΕΚ στο ''τοπ 10'' των κλαμπ της Ευρώπης. Λογικό είναι να σκέφτεσαι την είσοδο, αλλά και την έξοδο πάντα. Σε ένα έως τρία χρόνια οργανωμένα μπορεί να δώσω μετοχές στον κόσμο. Θα σκεφτώ μία εταιρική δομή που θα εξασφαλίζει και το μέλλον της ΑΕΚ, πριν αποχωρήσω. Έχω σκεφτεί μια καινοτομία και η ΑΕΚ θα είναι μπετόν για τα επόμενα 100 χρόνια».
-Για το ποια είναι η γνώμη του για τους ιδιοκτήτες των Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού:
«Οι σχέσεις μας είναι καλές. Οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Εμείς έχουμε διαφορετική ατζέντα. Σε προσωπικό επίπεδο, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μας χωρίζουν οικονομικά θέματα και διαφωνίες. Όμως, και αυτοί εμπλέκονται συναισθηματικά με τις ομάδες τους. Μ’ αρέσει ο παράγοντας που είναι οπαδός της ομάδας του. Είτε είναι ''Ολυμπιακός'', είτε ''Παναθηναϊκός'', τον καταλαβαίνω. Γιατί κουβαλάει την ίδια τρέλα με εμένα… Δεν μου αρέσουν οι παράγοντες, που πάνε από ομάδα, σε ομάδα».
-Για το ποιος είναι ο αγαπημένος του ξένος όλα αυτά τα χρόνια και για ποιον λόγο:
«Είναι άδικο να περιοριστεί η συμπάθειά μου σε έναν παίκτη. Ο Κουζμίνσκας είναι προσωπικότητα και είναι πιο κοντά σε αυτά που θέλω σε έναν αθλητή. Είναι μία σημαντική φιγούρα. Από τους παίκτες στο παρελθόν, ο Καρλ Ινγκλς ήταν μία προσωπικότητα που μπορούσες να συζητήσεις. Είχε δομημένη άποψη σε πολλά θέματα. Αγωνιστικά, αυτός που έκανε σε μικρό διάστημα τη διαφορά, ήταν ο Κέβιν Πάντερ. Έχουμε φέρει πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν μπορούσαμε να τους κρατήσουμε, γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη Ρεάλ κα την Μπαρτσελόνα στην Ευρώπη. Όποιος μπόρεσε να αντέξει τις απαιτήσεις της ΑΕΚ, μπόρεσε μελλοντικά να κάνει καριέρα. Όποιος σταθεί στη φανέλα της ΑΕΚ, μπορεί να παίξει και στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι ένα καλό και δύσκολο σχολείο η ΑΕΚ».
-Για το εάν είχε ως σκέψη να εμπλακεί με την ΠΑΕ μετά τη φυγή Μελισσανίδη και αν γνωρίζει τον νέο ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο:
«Έχω περάσει πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέτοχος. Θεωρώ το περιβάλλον δύσκολο. Και να πω την αλήθεια δεν μου ταιριάζει. Δεν τον ξέρω (σ.σ. τον κύριο Ηλιόπουλο), αλλά με αυτά που βλέπω, το πρόσημο είναι πολύ θετικό. Είναι οπαδός της ομάδας και έχει επενδύσει πάρα πολλά εκατομμύρια. Κουβαλάει και αυτός την καλή… τρέλα, που λέμε για την ομάδα. Ό,τι καλύτερο για την ΑΕΚ».
-Για την οικονομική κατάσταση της ΑΕΚ:
«Η ΑΕΚ έχει προϋπολογισμό 5-5,5 εκατομμύρια. Υπήρχαν χρονιές που είχαμε και 7,5 εκατομμύρια. Χρειάζεται μία χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων κάθε χρόνο. Η ΑΕΚ χρειάζεται κάποιον να χρηματοδοτεί κάθε μήνα την ομάδα. Είναι, όμως, μονόδρομος, εάν θες να έχεις μία ανταγωνιστική ομάδα. Κάθε χρόνο αυξάνουμε τα έσοδα, κρατώντας σταθερά όσα βάζουμε. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και ο επόμενος ιδιοκτήτης θα παραλάβει σαφώς μία κερδοφόρα εταιρεία».
-Για τη SUNEL Arena στα Λιόσια και για το εάν είναι μακριά από τον πυρήνα των οπαδών της ΑΕΚ:
«Η ΑΕΚ δεν είναι συνοικιακό σωματείο. Τα συνοικιακά σωματεία έχουν τον πυρήνα των οπαδών τους πέριξ του γηπέδου. Όπου και αν παίξει η ΑΕΚ θα έχει κόσμο. Το 40% των οπαδών μας είναι στα δυτικά προάστια. Στα δυτικά είναι η έδρα μας και εμείς είμαστε στο κέντρο. Βλέποντας τα νούμερα σε σχέση με το ΟΑΚΑ, είναι καλύτερα τα εισιτήρια και τα διαρκείας».
-Για το εάν περιμένουμε και άλλες αλλαγές εντός του γηπέδου:
«Έχουν γίνει πολλές αλλαγές που δεν φαίνονται. Όπως στα υπόγεια, στις γεννήτριες, στους καυστήρες και σε όλα τα βασικά. Αυτά δεν φαίνονται και έχουν, όμως, ολοκληρωθεί. Τώρα μπήκαμε σε αυτά που φαίνονται. Το γήπεδο θα γίνει μαύρο και σύντομα θα έχουμε το cube στην οροφή. Θα είναι 6Χ6. Αρκετά μεγάλο. Θα αλλάξουμε πράγματα στα οπτικοακουστικά, αλλά οι μεγάλες επενδύσεις θα γίνουν πέριξ του γηπέδου».
-Για το εάν η ΑΕΚ έπαιζε με κάποιον τρόπο στην Ευρωλίγκα, θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στο μπάτζετ:
«Η απάντηση είναι πολύ εύκολη… Αυτομάτως θα είχαμε 15-16 εκατ. ευρώ παραπάνω έσοδα. Θα ήμασταν στο επίπεδο των άλλων και θα ακολουθούσαμε οικονομικά».
