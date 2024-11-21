Αγγελόπουλος: «Έβλεπα τους διαιτητές με συμπάθεια ως το Σάββατο»

Μεγάλη συνέντευξη, που θα συζητηθεί, παραχώρησε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος! Ο μεγαλομέτοχος της «Ένωσης» τοποθετήθηκε για τα… πάντα, μιλώντας για όλους και για όλα στους σπουδαστές δημοσιογραφίας και αθλητικής δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το πρωί της Πέμπτης (21/11). Το σεμινάριο συντόνισαν οι δημοσιογράφοι και καθηγητές του εκπαιδευτικού ομίλου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου και Πάνος Λούπος.



Αναλυτικά:

Στην Πάτρα υπήρχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ξαφνικά γίνεται ένα φάουλ στον Κουζμίνσκας, που ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα, που το ακούσαμε και εμείς εκεί. Και ο φίλος μου λέει στον διαιτητή Χριστινάκη ''και τυφλός θα το έδινε το φάουλ, γιατί δεν χρειάζεται να το δεις, το ακούς…''. Και του έδειξε τα αυτιά του. Ο διαιτητής άρχισε έναν διάλογο μαζί του και του είπε πρώτα ''θα συλληφθείς'' και μετά ''θα αποβληθείς''. Σταματάει, λοιπόν, το παιχνίδι και του λέει να φύγει. Εγώ σηκώνομαι και λέω στην πρώτη διαιτητή Τσαρούχα και λέω γιατί να φύγει; Δεν έβρισε. Ένιωσα την αδικία και το ψέμα στο πετσί μου. ''Να φύγουν όλοι από το γήπεδο'' μου έλεγε. Να φύγουν μέχρι και οι πολυθρόνες. Και αυτό πυροδότησε την ένταση και άρχισαν τα συνθήματα. Στο φύλλο αγώνος γράψανε ότι ο φίλος μου έβρισε… Και κάποιες κυρίες που ήταν δίπλα μας είπαν να καταθέσουν υπέρ μας στη μήνυση που κάναμε, γιατί αυτά ήταν ψέματα. Με απέβαλε και εμένα γιατί πήγα να διαμαρτυρηθώ και στο τέλος μας απέβαλε όλους. Η ένταση δημιουργήθηκε από τους διαιτητές. Ξεκάθαρα.



Πέρυσι τιμωρηθήκαμε για ένα μπουκάλι στην Πάτρα. Βγάλαμε πέντε ανακοινώσεις! Κάναμε τα πάντα! Το πως θα μπουν οι φίλαθλο στο γήπεδο. Όλα! Στην Πάτρα άνοιξαν τις πόρτες και πέρασαν τα πάντα! Ακόμα και καπνογόνα! Για τη φύλαξη του γηπέδου, την ευθύνη την είχε ο Προμηθέας και η Αστυνομία. Τι ευθύνη έχει η ΑΕΚ; Περιμένουμε τις εκθέσεις της Αστυνομίας. Φταίνε η Αστυνομία και ο Προμηθέας. Όσο αφορά στα επεισόδια, εκεί υπήρχε λανθασμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός από την Αστυνομία. Στα 15 λεπτά έγινε η εκκένωση, αντί για 30. Κανονικά έρχονται οι αστυνομικοί από κάτω προς τα πάνω και πιέζουν τον κόσμο προς την έξοδο. Στην Πάτρα οι αστυνομικοί πήγαν από πάνω και έσπρωχναν προς τα κάτω. Ήταν λάθος ο σχεδιασμός και θα το αναδείξουμε όταν μας καλέσει η ΔΕΑΒ. Προκληθήκαμε σε όλα τα μέτωπα

«Ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι εδώ. Οι δραστηριότητες που ακουμπάνε στο σόου μπίζνες, που λέμε, έχουν μία ιδιαιτερότητα. Εμείς που είμαστε στον χώρο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε στον πελάτη το αποτέλεσμα, την ποιότητα και τη σταθερότητα του προϊόντος. Δυστυχώς στη σόου μπίζνες δεν υπάρχουν αυτές οι παράμετροι. Και στον αθλητισμό είναι χειρότερα, γιατί υπάρχει σύγκρουση σωματείου και εταιρείας. Στη σύγκρουση υπερισχύει πάντα η ομάδα.Δεν μπορώ να εγγυηθώ το αποτέλεσμα. Όταν ανέλαβα την ομάδα είχα υποσχεθεί τρία πράγματα. Το πρώτο που με ενδιέφερε ήταν να μιλήσουμε για την ιστορία της ΑΕΚ, γιατί η ομάδα μας έλειπε από το προσκήνιο πολλά χρόνια. Κάναμε πολλές δράσεις. Διοργανώσαμε δύο Final 4 του BCL στη χώρα μας και κάναμε δράσεις για την ταινία 1968. Ημερομηνία-ορόσημο, καθώς τότε ήρθε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στην πατρίδα μας. Η ταινία πήρε 14 βραβεία, ακόμα και από το Harvard.Η δεύτερη μου υπόσχεση ήταν η ΑΕΚ να αποκτήσει γήπεδο. Η ΑΕΚ τα τελευταία 100 χρόνια έχει παίξει σε 16 διαφορετικά γήπεδα. Από το Γαλάτσι μέχρι τη… Λαμία.. Ανακάτεψα όλο τον κόσμο. Προσπάθησα να σκεπάσω το τένις. Από την πρώτη μέρα έψαχνα λύση. Κάτι που έπρεπε να κάνουν και οι άλλοι δύο αντίπαλοί μας. Και το έκαναν μετά από εμάς. Πήραμε το γήπεδό μας και έγινε μία παραχώρηση, που αποτελεί ένα πολιτικό παράσημο για εμάς. Δεν έχει ξανασυμβεί στα ιστορικά χρονικά της χώρας, μία ομάδα να συσπειρώσει όλα τα κόμματα στην ψηφοφορία. Είμαστε η ομάδα που έχουμε πολλές πρωτιές. Θυμίζω ξανά, το 1968 και τα δύο Final 4. Ήμασταν η πρώτη ομάδα που αξιοποίησε ολυμπιακό ακίνητο και που έκανε ταινία την ιστορία της. Επίσης, πρώτοι κάναμε ονοματοδοσία στο γήπεδό μας.Η τρίτη μου υπόσχεση ήταν να πάρουμε κάποιους τίτλους, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο, ζώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό.. Ξέροντας ότι είναι δύσκολο, υποσχέθηκα να πάρουμε κάποιους τίτλους. Σε 5 τελικούς, πήραμε 4 τίτλους. Μόνο η ΑΕΚ τα κατάφερε. Οι 3 στόχοι που υποσχέθηκα εκτιμώ πως υλοποιήθηκαν, βλέποντας στο μέλλον.Θα ολοκληρώσουμε ένα πλάνο και κάποια στιγμή θα αποχωρήσουμε. Το τελευταίο που κάνουμε είναι ότι δημιουργούμε ένα νέο οικογενειακό προορισμό στην Αττική. Κάτι καινοτόμο παγκοσμίως!, που θα έχει μέχρι και… εργοστάσιο σοκολάτας και αθλητικούς παιδότοπους μεταξύ άλλων. Και όλα αυτά, σε ένα χώρο 82 στρεμμάτων. Έχω πάει σε παιχνίδια του NBA και σε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ κλπ, αλλά αυτό που ετοιμάζουμε εντός και εκτός, είναι μοναδικό. Εκεί τελειώνουν και οι επενδύσεις μας αναφορικά με το κομμάτι της ομάδας. Αυτά σε ένα μίνι απολογισμό. Δεδομένων των συνθηκών, πετύχαμε στο μέγιστο.Όταν ξεκίνησα εγώ στην ΚΑΕ ΑΕΚ, μετά από 6 μήνες άρχισαν τα capital controls. Τελείωσαν αυτά και ύστερα υπήρξε οικονομική άνεση. Μετά ήρθε το lockdown λόγω του κορονωϊού και περάσαμε 2,5 χρόνια με μέτρα. Από τη μία ο, από την άλλη η κατάσταση των συνθηκών που ζούσαμε, ήταν ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Όμως, παρά τα όσα βιώσαμε, πετύχαμε. Επενδύθηκαν πολλά χρήματα!. 21-22 εκατομμύρια αποτελούν, δικά μου, προσωπικά μου χρήματα. Τα υπόλοιπα από χορηγούς».«Η ΑΕΚ είναι πάντα η ομάδα που αντιδρά.. Κάποιες άλλες ομάδες προσαρμόστηκαν. Εμείς δεν δεχόμαστε αυτές τις συνθήκες. Κάποια στιγμή ζητάμε το πρωτάθλημα να παιχτεί στα ίσα, επί ίσοις όροις. Πρώτον,. Χρειάζεται μεν ένα πάτωμα, αλλά χρειάζεται και ένα ταβάνι, για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Έπειτα, να υπάρξει επαγγελματική διαιτησία.Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.. Δεν προσαρμοζόμαστε απλά. Για αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση».«Ας δούμε το ποδόσφαιρο γιατί είναι πετυχημένο. Πρώτον γιατί η ευρωπαϊκή συμμετοχή βγαίνει μέσα από το πρωτάθλημα. Κάτι που δεν υπάρχει στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 και έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Χάνει το ενδιαφέρον του το πρωτάθλημα.».«Υπάρχει μία κρατικοδίαιτη δι-οργάνωση που λέγεται ΕΟΚ, που ενδιαφέρεται μόνο να κρατήσει τα κεκτημένα, ένα σύστημα που ''τρέφεται'' από πόρους του Έλληνα φορολογούμενου».«Αν οι διαιτητές παίρνουν περισσότερα χρήματα και υπάρχει κάποιος ανεξάρτητος που θα τους κρίνει, τότε θα πιεστούν. Αν δεχθούν ποινές, τύπου να μείνουν εκτός για καιρό, θα τους πονέσει οικονομικά. Αυτήν τη στιγμή, αυτός που βαθμολογεί και ορίζει τον διαιτητή είναι ο… ίδιος. Υπάρχει μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων. Δεν υπάρχει ανεξάρτητο σώμα να ελέγξει την ΕΟΚ».«Η συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί με εμάς. Θα γίνει στον ΕΣΑΚΕ η συνεδρίαση και θα μπει το θέμα της διαιτησίας. Εκεί θα φανεί τι θα ψηφίσει ο καθένας…».«Όσο δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν επενδυτές στον χώρο. Ο τελευταίος είμαι εγώ. Δεν έρχονται να επενδύσουν και με αυτές τις συνθήκες καλά κάνουν.και είναι κρίμα γιατί ο Έλληνας έχει ταλέντο στο μπάσκετ».«Δυστυχώς δεν παραγοντίζω. Όταν φθάσει το τέλος της ημέρας, θα πεις δεν πειράζει, θα κάνουμε την υπέρβαση. Υπερισχύει μόνο το συναίσθημα».«Για να γίνει αυτό, πρέπει να αυξηθεί ο ανταγωνισμός.. Όλοι θα μπορούν να κερδίσουν όλους. Όλες οι ομάδες να πάρουν τα γήπεδά τους και να επενδύσουν. Είναι σημαντικό να προσφέρεις πραγματική γηπεδική εμπειρία, κάτι που προσφέρουμε εμείς».«Όλες οι ομάδες έχουν υπογράψει.. Η ίδια η Ευρωλίγκα θα έχει salary cap από 8 με 12,6 εκατομμύρια μαξ. Ζητάμε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα».«Η ΑΕΚ ήταν και παραμένει ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Και εγώ ποδοσφαιρικός ήμουν. Το μπάσκετ ήταν λίγο στην άκρη. Ακόμα και όταν παίζαμε στην Ευρωλίγκα, δεν είχαμε πολύ κόσμο. Η ΑΕΚ είναι ένας σύλλογος που στηρίζεται στο ποδόσφαιρο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μεγαλώσουμε αυτήν τη μικρή δεξαμενή.. Αργά μεν, αλλά κάθε χρόνο μεγαλώνει η δεξαμενή. Και έχουμε περισσότερα διαρκείας, αλλά και περισσότερα εισιτήρια».«Ο πρώτος είναι η αξιοποίηση του γηπέδου. Έχουμε θέσει αυτό το πλάνο σε λειτουργία.. Σημαντική είναι η αξιοποίηση του γηπέδου, που θα μας φέρει τα επιπλέον έσοδα που δεν έρχονται από την Ευρωλίγκα. Έτσι θα μπορέσουμε να διπλασιάσουμε και τριπλασιάσουμε το μπάτζετ μας. Υπάρχει και το γήπεδο-μπαλόνι της Ακαδημίας. Να πω ότι στο γήπεδό μας, έχουμε κάνει όλες τις επενδύσεις μόνοι μας. Δεν έχουμε πάρει… ένα ευρώ από κανένα κρατικό φορέα. Όλες οι επενδύσεις έχουν γίνει από την ΑΕΚ».«Το αναπτυξιακό κομμάτι το έχει η ΕΟΚ, άρα είναι μία ερώτηση, που πρέπει να απευθύνετε στον κύριο Λιόλιο. Βλέπουμε τις άλλες χώρες (Ισπανία, Γαλλία κλπ) να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο και τα παιδιά μαθαίνουν τα βασικά του αθλήματος. Αναφορικά με εμάς χρόνια τώρα στην Ακαδημία της ΑΕΚ, πρόθεσή μας ήταν είναι να μάθουν τα βασικά του αθλήματος και να παίζουν σωστά μπάσκετ.Κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Ο δε γονέας νιώθει ότι ο γιος του είναι κάτι μεταξύ Λεμπρόν Τζέιμς και Μάικλ Τζόρταν. Αρκετοί προσπαθούν να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα της οικογένειας μέσω του παιδιού τους. Αυτό φορτώνει με πολύ άγχος ένα παιδί που είναι σε τρυφερή ηλικία».«Είναι σημαντικό στη ζωή, ότι και να κάνεις, να έχεις τρεις απαραίτητους άξονες. Το πλάνο, οι άνθρωποι και τελευταίο τα χρήματα. Γιατί σε ένα σωστό πλάνο, με μια σωστή ομάδα, τα χρήματα θα ανθίσουν και θα έρθουν μέσα από μία οργανική ανάπτυξη».«Με κατηγορούν όλοι οι φίλοι μου και μου λένεκαι άλλα. Ποτέ σ' αυτά τα 10 χρόνια δεν έχω δώσει δικαίωμα. Δεν μου αρέσει η κατάχρηση εξουσίας όμως.. Κάποιοι κάνουν λάθη ανθρώπινα, δεν είναι σωστό να επιδεινώσω την κατάσταση για έναν άνθρωπο που παίρνει 700 ευρώ.».«Τότε ήμουν στο ποδόσφαιρο. Το ανέλαβε υπό συνθήκες επιστράτευσης και συναγερμού. Ήρθαν από την Ερασιτεχνική και μου είπαν, ότι μέχρι το Δεκέμβριο η ομάδα υποβιβάζεται. Είχα πει ευχαριστώ πολύ δεν με ενδιαφέρει. Μετά από μια εβδομάδα ήρθαν πάλι. Μέχρι που μου είπαν ότι αν ξαναπέσουμε, πάμε Γ' ΕΣΚΑ. Είδα τι χρειάζεται, έβαλα 1 εκατομμύριο να σωθεί η ομάδα, αλλά μπαίνοντας γνώρισα έναν κόσμο που δεν ήξερα. Πολύ αξιόλογο κόσμο και αδικημένο επικοινωνιακά, από τους δημοσιογράφους. Οι αθλητές ξέρουν δύο-τρεις γλώσσες.. Θα σε αποβάλλει το σύστημα. Είναι η φύση του αθλήματος, που χρειάζεται υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Υπάρχει επίπεδο στο μπάσκετ.. Θα σκεφτώ μία εταιρική δομή που θα εξασφαλίζει και το μέλλον της ΑΕΚ, πριν αποχωρήσω. Έχω σκεφτεί μια καινοτομία και η ΑΕΚ θα είναι μπετόν για τα επόμενα 100 χρόνια».«Οι σχέσεις μας είναι καλές. Οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Εμείς έχουμε διαφορετική ατζέντα. Σε προσωπικό επίπεδο, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα.. Όμως, και αυτοί εμπλέκονται συναισθηματικά με τις ομάδες τους. Μ’ αρέσει ο παράγοντας που είναι οπαδός της ομάδας του. Είτε είναι ''Ολυμπιακός'', είτε ''Παναθηναϊκός'', τον καταλαβαίνω.».«Είναι άδικο να περιοριστεί η συμπάθειά μου σε έναν παίκτη. Ο Κουζμίνσκας είναι προσωπικότητα και είναι πιο κοντά σε αυτά που θέλω σε έναν αθλητή. Είναι μία σημαντική φιγούρα. Από τους παίκτες στο παρελθόν, ο Καρλ Ινγκλς ήταν μία προσωπικότητα που μπορούσες να συζητήσεις. Είχε δομημένη άποψη σε πολλά θέματα. Αγωνιστικά, αυτός που έκανε σε μικρό διάστημα τη διαφορά, ήταν ο Κέβιν Πάντερ. Έχουμε φέρει πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν μπορούσαμε να τους κρατήσουμε, γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη Ρεάλ κα την Μπαρτσελόνα στην Ευρώπη. Όποιος μπόρεσε να αντέξει τις απαιτήσεις της ΑΕΚ, μπόρεσε μελλοντικά να κάνει καριέρα.. Είναι ένα καλό και δύσκολο σχολείο η ΑΕΚ».«Έχω περάσει πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέτοχος. Θεωρώ το περιβάλλον δύσκολο. Και να πω την αλήθεια δεν μου ταιριάζει. Δεν τον ξέρω (σ.σ. τον κύριο Ηλιόπουλο), αλλά με αυτά που βλέπω, το πρόσημο είναι πολύ θετικό. Είναι οπαδός της ομάδας και έχει επενδύσει πάρα πολλά εκατομμύρια. Κουβαλάει και αυτός την καλή… τρέλα, που λέμε για την ομάδα. Ό,τι καλύτερο για την ΑΕΚ».«Η ΑΕΚ έχει προϋπολογισμό 5-5,5 εκατομμύρια. Υπήρχαν χρονιές που είχαμε και 7,5 εκατομμύρια. Χρειάζεται μία χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων κάθε χρόνο. Η ΑΕΚ χρειάζεται κάποιον να χρηματοδοτεί κάθε μήνα την ομάδα. Είναι, όμως, μονόδρομος, εάν θες να έχεις μία ανταγωνιστική ομάδα. Κάθε χρόνο αυξάνουμε τα έσοδα, κρατώντας σταθερά όσα βάζουμε. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και ο επόμενος ιδιοκτήτης θα παραλάβει σαφώς μία κερδοφόρα εταιρεία».«Η ΑΕΚ δεν είναι συνοικιακό σωματείο. Τα συνοικιακά σωματεία έχουν τον πυρήνα των οπαδών τους πέριξ του γηπέδου. Όπου και αν παίξει η ΑΕΚ θα έχει κόσμο. Το 40% των οπαδών μας είναι στα δυτικά προάστια. Στα δυτικά είναι η έδρα μας και εμείς είμαστε στο κέντρο. Βλέποντας τα νούμερα σε σχέση με το ΟΑΚΑ, είναι καλύτερα τα εισιτήρια και τα διαρκείας».«Έχουν γίνει πολλές αλλαγές που δεν φαίνονται. Όπως στα υπόγεια, στις γεννήτριες, στους καυστήρες και σε όλα τα βασικά. Αυτά δεν φαίνονται και έχουν, όμως, ολοκληρωθεί. Τώρα μπήκαμε σε αυτά που φαίνονται.. Θα αλλάξουμε πράγματα στα οπτικοακουστικά, αλλά οι μεγάλες επενδύσεις θα γίνουν πέριξ του γηπέδου».«Η απάντηση είναι πολύ εύκολη… Αυτομάτως θα είχαμε. Θα ήμασταν στο επίπεδο των άλλων και θα ακολουθούσαμε οικονομικά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.