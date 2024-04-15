Πειθαρχική έρευνα της UEFA για το Μπριζ-ΠΑΟΚ!

Πειθαρχική έρευνα ξεκινάει η UEFA μετά τις καταγγελίες του ΠΑΟΚ για αυθαιρεσία της αστυνομίας του Βελγίου, προκατάληψη και πλημμελή άσκηση καθηκόντων, που οδήγησε σε χάος πριν από την αναμέτρηση με την Κλαμπ Μπριζ, στον πρώτο προημιτελικό του Conference.

Από τον «δικέφαλο του Βορρά», θυμίζουμε, ανέφεραν πως έμειναν έξω από το γήπεδο άνθρωποι με εισιτήρια, που όχι μόνο δεν μπήκαν, τελικά, στο «Γιαν Μπρέιντελ», αλλά αντιμετωπίστηκαν και με σκληρότητα από τις βελγικές αρχές.

Ο φάκελος άνοιξε ήδη, λοιπόν, με την UEFA να σημειώνει: «Σε σχέση με τον αγώνα των προημιτελικών του UEFA Europa Conference League 2023/2024 μεταξύ της Κλαμπ Μπριζ και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που διεξήχθη στις 11 Απριλίου 2024 στην Μπριζ του Βελγίου, ορίστηκε Επιθεωρητής Δεοντολογίας και Πειθαρχικής της UEFA για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας σχετικά με εικαζόμενα πειθαρχικά περιστατικά».

