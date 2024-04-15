Ο 21χρονος Αλέκνα κατέρριψε το αρχαιότερο παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών στον στίβο!

Ιστορία γράφτηκε τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στον στίβο! Ο μόλις 21 ετών Μίκολας Αλέκνα, γεννημένος στις 28 Σεπτεμβρίου 2002, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στη δισκοβολία των ανδρών, που άντεχε από τις 6 Ιουνίου 1986 και ήταν το αρχαιότερο του στίβου στην κατηγορία των ανδρών!

Ο αθλητής από τη Λιθουανία αγωνίστηκε τα ξημερώματα στο μίτινγκ ρίψεων, στη Ραμόνα της Οκλαχόμα (ΗΠΑ), και με βολή στα 74.35μ έκανε δικό του το παγκόσμιο ρεκόρ, καταρρίπτοντας το 74.08μ που είχε ο Ανατολικογερμανός Γιούργκεν Σουλτ. Φυσικά, με το 74.35μ ο Αλέκνα έκανε δικό του και το ρεκόρ Ευρώπης, αλλά και το ρεκόρ… οικογένειας, ξεπερνώντας τον πατέρα του Βιργίλιους Αλέκνα, που έχει 73.88μ και το είχε ρίξει λίγες μέρες πριν γεννηθεί ο Μίκολας.

Οι βολές του κατά σειρά ήταν:

– 72.21μ

– 70.32μ

– 72.89μ

– 70.51μ

– 74.35μ

– 70.50μ

Οι 10 κορυφαίοι δισκοβόλοι όλων των εποχών

1. Μίκολας Αλέκνα (Λιθουανία) - 74.35μ (2024)

2. Γιούργκεν Σουλτ (Ανατολική Γερμανία) - 74.08μ (1986)

3. Βιργίλιους Αλέκνα (Λιθουανία) - 73.88μ (2000)

4. Γκερντ Κάντερ (Εσθονία) - 73.38μ (2006)

5. Γιούρι Ντούμτσεφ (ΕΣΣΔ) - 71.86μ (1983)

– Ντάνιελ Σταλ (Σουηδία) - 71.86μ (2019)

– Κρίστιαν Τσεχ (Σλοβενία) - 71.86μ (2023)

8. Πιοτρ Μακαλόφσκι (Πολωνία) - 71.84μ (2013)

9. Ρόμπερτ Φαζέκας (Ουγγαρία) - 71.70μ (2002)

10. Λαρς Ρίντελ (Γερμανία) - 71.50μ (1997)



