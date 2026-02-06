Πειθαρχική δίωξη στον Ποντένσε και τον Ολυμπιακό από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Δίωξη εις βάρος του Ντάνιελ Ποντένσε αλλά και του Ολυμπιακού άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας.

Όπως αναφέρει το περιστατικό για το οποίο καλείται να απολογηθεί ο Πορτογάλος αλλά και οι «ερυθρόλευκοι», είναι η ρίψη της ομπρέλας στην κερκίδα του γηπέδου της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης των δύο ομάδων την περασμένη Κυριακή.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε καταγγείλει την ενέργεια αυτή χθες απευθυνόμενη στα αρμόδια όργανα και ζητώντας την τιμωρία του παίκτη.

Αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση:

Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διότι, στον αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς. Η ανωτέρω συμπεριφορά δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα διότι διέλαθε της προσοχής του, ενώ δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος.

