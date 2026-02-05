Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση των ατόμων που πέταξαν αντικείμενα και ομπρέλα στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena κατά το τέλος της αναμέτρησης ΑΕΚ-Ολυμπιακού

Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε την ταυτοποίηση καθώς και την επιβολή τιμωρίας στην ΑΕΚ

«Την ομπρέλα αυτή, μάλιστα, οι ίδιοι φίλαθλοι επανέρριψαν προς τους ποδοσφαιριστές και λοιπούς αξιωματούχους της φιλοξενούμενης»

Στην ταυτοποίηση των ατόμων που έχουν ρίξει αντικείμενα και την ομπρέλα στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena στο τέλος της αναμέτρησης ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό έχει προχωρήσει η Αστυνομία.

«Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα – φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ., μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου, αναφορικά με τη ρίψη συγκεκριμένου αντικειμένου (ομπρέλας), αυτά θα κληθούν από μέρους της ΔΕΑΒ άμεσα σε ακρόαση, μετά την πλήρη συλλογή όλων των ατομικών τους στοιχείων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, στην ίδια ανακοίνωση της η ΔΕΑΒ περιγράφει και τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην τιμωρία της ΠΑΕ ΑΕΚ…

«…ειδικότερα, στο 90ο+16ο λεπτό άγνωστοι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ εκσφενδόνισαν από τις κερκίδες στις οποίες ευρίσκονταν πλήθος (11 έως 15) πλαστικών φιαλών εμφόρτων ύδατος, εναντίον των ποδοσφαιριστών της φιλοξενούμενης ομάδας, ακολούθως, μετά τη λήξη του αγώνα, εκτόξευσαν επίσης μία πλαστική φιάλη πλήρη ύδατος, από τη θύρα 31 εναντίον των διαιτητών του αγώνα και μία (1) ομπρέλα βροχής, από τη θύρα 33, εναντίον ποδοσφαιριστών και λοιπών αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας.

Την ομπρέλα αυτή, μάλιστα, οι ίδιοι φίλαθλοι επανέρριψαν προς τους ποδοσφαιριστές και λοιπούς αξιωματούχους της φιλοξενούμενης, αμέσως μετά την επαναφορά της στην κερκίδα εκ μέρους ποδοσφαιριστή της τελευταίας, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 5/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει», καταλήγει.

