Η 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος δεν είναι σαν τις άλλες… Έρχεται με σούπερ παιχνίδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να σας μεταφέρει την ένταση και το πάθος των μεγάλων αναμετρήσεων.

Την Κυριακή (08/02) στις 21:00 είναι η ώρα του ελληνικού κλάσικο! Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο απόλυτο μπρα-ντε-φερ «αιωνίων», ενώ στο ρυθμό των ντέρμπι κινούμαστε από τις 19:00, με τον Άρη να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 16:00, με τη δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Πανσερραϊκού και μία ώρα αργότερα, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό, λίγες μέρες μετά την κόντρα τους για το Κύπελλο.

Η δράση αρχίζει το Σάββατο (07/02) με τρία ματς. Στις 17:00 παίζουν Λάρισα-Παναιτωλικός, στις 18:00 Αστέρας ΑΚΤΟR-Βόλος και στις 20:00 Κηφισιά-Ατρόμητος.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

Για τα κρίσιμα ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, Άρης-ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία! Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

