Με μια αγωνιστική τιμωρήθηκε από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της Super League ο Μάριος Ηλιόπουλος.



Η ποινή επιβλήθηκε για τα όσα του καταλογίζονται πως είπε στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αντίθετα απαλλάχθηκε για τα όσα ανέφερε στον διαιτητή του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, Ντάνι Μάκελι.

Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης» τιμωρήθηκε με πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ η ΠΑΕ τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Πρακτικά ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν θα μπορεί στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο στον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό, ωστόσο αναμένεται να είναι κανονικά στο γήπεδο και στην εξέδρα.



Όπως έλεγαν από την ΑΕΚ, το μόνο που στερείται ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι η αγκαλιά που κάνει με τους παίκτες πριν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια θα είναι δίπλα στην ομάδα κατά την αναχώρηση της αποστολής για το γήπεδο, αλλά και μετά τον αγώνα.



Υπενθυμίζεται πως χθες ζητήθηκε αναβολή για την απολογία του στην Πειθαρχική της ΕΠΟ, που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη.



Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη ΠΑΕ τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.



Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξι προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής

περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025 249/11-12-2025, 3/8-1-2026, 21/23-1-2026 και 28/29-1-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,

2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και δ) τη χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 4η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).



Καθορίζει ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή, ποσού είκοσι ένα χιλιάδων (21.000,00) ευρώ. Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την 5η αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.



Επιβάλλει στον Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ για την 6η πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 10 παρ. 1 α’ ι, 11 παρ. 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ).

