Αποχαιρέτισε τον Μλαντένοβιτς ο Παναθηναϊκός: «Φίλιπ σ’ ευχαριστούμε»

Χωριστούς δρόμους παίρνουν από σήμερα (06/02) Παναθηναϊκός και Φίλιπ Μλαντένοβιτς, καθώς το «τριφύλλι» ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Σέρβο αριστερό μπακ.

Πλέον, όπως όλα δείχνουν, ο Μλαντένοβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην γειτονική Τουρκία, για λογαριασμό της Καραγκιουμρούκ.

Θυμίζουμε ότι ο 34χρονος αμυντικός υπήρξε βασικό στέλεχος του Παναθηναϊκού στα δυόμισι χρόνια που αγωνίστηκε με τα πράσινα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αμυντικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιούνιο του 2023 κι έδειξε εξ αρχής τις ικανότητές του.

Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του «σφράγισε» την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα Play off του Champions League, ευστοχώντας στο τελευταίο πέναλτι του Τριφυλλιού στη ρεβάνς με τη Μαρσέιγ. Στα 2,5 χρόνια παραμονής του στην ομάδα καθιερώθηκε βασικός, προσφέροντας γκολ και ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Φίλιπ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».

