Πασκουάλ για τον τραυματισμό του Πάντερ: «Είναι κάτι σοβαρό»

Σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Κέβιν Πάντερ όπως ο Τσάβι Πασκουάλ αποκάλυψε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα της Μπαρτσελόνα. Ο προπονητής της ομάδας της Καταλονίας επεσήμανε ότι κανείς δεν γνωρίζει ακόμη για τι πρόκειται ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις είναι κακές…



«Για τον Κέβιν Πάντερ…. Σίγουρα είναι κάτι σοβαρό. Δεν γνωρίζω πόσο σοβαρό μπορεί να είναι. Το πρόβλημα είναι ψηλά στον προσαγωγό, εκεί έχει συμβεί κάτι. Όταν θα επιστρέψουμε στη Βαρκελώνη θα κάνει εξετάσεις, αλλά είναι κάτι εκεί», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Όλοι είδατε το πώς αποχώρησε από το παρκέ. Και ο Σατοράνσκι δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω προβλημάτων στην πλάτη. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια, ταξίδια και στο τέλος έχουν αρχίσει να προκύπτουν προβλήματα. Θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε και συνεχίσουμε», κατέληξε.

