Επιστρέφει η Ρωσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο;

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δήλωσε πως ίσως έχει έρθει η ώρα για την επιστροφή της Ρωσίας στις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, επισημαίνοντας ότι ο τωρινός αποκλεισμός δεν έχει πετύχει κάτι ουσιαστικό.

Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από το διεθνές ποδόσφαιρο από την εισβολή της στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, με αποβολή από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και μη συμμετοχή στα προκριματικά του 2026.

Από το 2022, η ανδρική ομάδα της Ρωσίας δίνει μόνο φιλικούς αγώνες, καθώς δεν συμμετέχει σε επίσημες διοργανώσεις.

Σε μια αιφνιδιαστική δήλωση ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ανέφερε πως ίσως έχει έρθει η ώρα για την επιστροφή της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις ποδοσφαίρου.



«Πρέπει σίγουρα να το εξετάσουμε, γιατί αυτός ο αποκλεισμός δεν έχει πετύχει τίποτα. Απλώς δημιούργησε περισσότερη απογοήτευση και μίσος», είπε ο Ινφαντίνο σε συνέντευξή του στο Sky. «Το να μπορούν κορίτσια και αγόρια από τη Ρωσία να παίζουν ποδοσφαιρικούς αγώνες σε άλλα μέρη της Ευρώπης θα βοηθούσε».

Πηγή: Deutsche Welle

Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από το διεθνές ποδόσφαιρο από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια: αποβλήθηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και δεν συμμετείχε στα προκριματικά για το τουρνουά του 2026. Από το 2022, η ανδρική ομάδα της Ρωσίας δίνει μόνο φιλικούς αγώνες.Το 2023 η UEFA σχεδίαζε να επιτρέψει στις ρωσικές ομάδες Κ17 να αγωνιστούν, λέγοντας ότι δεν ήθελε να τιμωρήσει τα παιδιά για τις πράξεις μιας κυβέρνησης. Έπειτα από πιέσεις περίπου δώδεκα εθνικών ομοσπονδιών, όμως, το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ.Η UEFA συνεδριάζει στις 11 Φεβρουαρίου για το ενδεχόμενο επιστροφής της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις, τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο και εθνικών ομάδων. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει δηλώσει βέβαια πως για να επιστρέψει η Ρωσία, θα πρέπει να τερματιστεί η εισβολή στην Ουκρανία.Η Ουκρανία αντέδρασεΑντιδρώντας στις δηλώσεις Ινφαντίνο, ο υπουργός Αθλητισμού της Ουκρανίας, Ματβίι Μπίντνι, δήλωσε στο Sky News πως με αυτά που λέει ο πρόεδρος της FIFA «αποσυνδέει το ποδόσφαιρο από την πραγματικότητα, στην οποία σκοτώνονται παιδιά», τονίζοντας ακόμα πως «ο πόλεμος είναι έγκλημα, όχι πολιτική». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ρωσία είναι αυτή που πολιτικοποιεί τον αθλητισμό και τον χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει την επιθετικότητά της.Συμμερίζομαι τη θέση της Ουκρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία επίσης προειδοποιεί κατά της επιστροφής της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις», προσέθεσε. «Όσο οι Ρώσοι συνεχίζουν να σκοτώνουν Ουκρανούς και να πολιτικοποιούν τον αθλητισμό, η σημαία τους και τα εθνικά τους σύμβολα δεν έχουν θέση ανάμεσα σε ανθρώπους που σέβονται αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ηθική ακεραιότητα και το ευ αγωνίζεσθαι».Τι θα γίνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες;Όσον αφορά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οι αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία θα μπορούν να αγωνιστούν ως ουδέτεροι, μια ειδική ιδιότητα που έχει δημιουργήσει η ΔΟΕ για αθλητές των οποίων οι Ολυμπιακές Επιτροπές έχουν αποκλειστεί από τους αγώνες. Επιπλέον, η ΔΟΕ έχει θέσει περαιτέρω προϋποθέσεις, προκειμένου να διασφαλίσει πως οι ουδέτεροι αθλητές δεν συνδέονται με τις πολιτικές ή στρατιωτικές ενέργειες που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Ρωσίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.Το κατά πόσον θα επιστρέψει η Ρωσία και στους Ολυμπιακούς Αγώνες παραμένει ασαφές. Η επικεφαλής της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, φάνηκε να προετοιμάζει το έδαφος για κάτι τέτοιο, σχολιάζοντας πως «κατανοούμε την πολιτική, όμως εμάς μας αφορά ο αθλητισμός. Αυτό σημαίνει να διατηρούμε τον αθλητισμό ως ένα ουδέτερο πεδίο, έναν χώρο όπου κάθε αθλητής μπορεί να αγωνιστεί, χωρίς να περιορίζεται από την πολιτική ή τους διχασμούς μεταξύ κυβερνήσεων».Αν και η Κόβεντρι δεν έκανε ρητή μνεία στη Ρωσία, η χρονική συγκυρία των δηλώσεων αυτών μάλλον υποδηλώνει μια σύνδεση και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής Ρώσων αθλητών στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

