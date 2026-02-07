Ο Κριστιάν Κουαμέ της Φιορεντίνα αποτελεί το τελευταίο από όσο φαίνεται μεταγραφικό απόκτημα του Άρη στη χειμερινή περίοδο, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν κάνει άλλες τέσσερις κινήσεις το προηγούμενο διάστημα και ετοιμάζεται για την αντεπίθεσή του στο β’ μέρος της σεζόν.



Οι «κίτρινοι» έχουν μπροστά τους το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, θέλοντας να πετύχουν την πρώτη νίκη σε ντέρμπι τη φετινή σεζόν, ενώ παράλληλα έχουν κρατήσει απόρθητη την έδρα τους στα προηγούμενα μεγάλα παιχνίδια με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Στο αμιγώς αγωνιστικό σκέλος, ο Γαλανόπουλος, ο Μισεουί και ο Πέδρο Άλβαρο δεν θα προλάβουν, ενώ οι υπόλοιπο είναι ετοιμοπόλεμοι στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ.



Μεταξύ αυτών και ο Γκαρέ που μπήκε στις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας, ενώ ο Χόγκλα μπήκε και εκείνος στην εξίσωση για το χώρο της μεσαίας γραμμής.

