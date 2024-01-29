Επίσημο: Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Γιόνι Ότο

Την πρώτη και πιθανότατα μοναδική του μεταγραφή στη χειμερινή περίοδο ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, κάνοντας δικό του έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή.

Ο λόγος για τον Γιόνι Ότο, με τον Ισπανό δεξιό μπακ να υπογράφει στον «δικέφαλο του βορρά» για 1,5 χρόνο.

Ο Ότο διαθέτει μεγάλη ποιότητα και εμπειρία, αλλά μένει να φανεί πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να είναι έτοιμος, αφού επί της ουσίας το τελευταίο εξάμηνο ήταν ανενεργός στην Γουλβς, από την οποία και έμεινε ελεύθερος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Γιόνι Ότο από τη Γούλβς. Ο Ισπανός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06 του 2025 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 19.

Ο Γιόνι γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου του 1994 στο Βίγκο της Ισπανίας. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Θέλτα κι έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε έναν αγώνα για το Copa del Rey, κόντρα στην Αλμερία, στις 31 Οκτωβρίου του 2012.

Ο Ισπανός μπακ έμεινε στο Βίγκο για έξι σεζόν, μετρώντας 221 συμμετοχές, πέντε γκολ και 12 ασίστ, αγωνιζόμενος και στα δύο άκρα της άμυνας. Οι εμφανίσεις του τράβηξαν τα βλέμματα της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία τον Ιούλιο του 2018 δαπάνησε 7.000.000 ευρώ για να τον αποκτήσει, δανείζοντας τον αμέσως στη Γουλβς.

Η απόδοσή του στην Premier League ήταν εντυπωσιακή. Το πρώτο εξάμηνο στο Γούλβερχαμπτον κατέγραψε 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ και τον Ιανουάριο του 2019 η Γούλβς προσέφερε 21.000.000 ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης κι απέκτησε τα πλήρη δικαιώματα του ποδοσφαιριστή.

Συνολικά στη Γουλβς αγωνίστηκε σε 134 παιχνίδια, σκόραρε έξι γκολ και έδωσε πέντε ασίστ, νούμερα που θα μπορούσαν να είναι σαφώς μεγαλύτερα, αν δεν είχε δύο σοβαρούς τραυματισμούς την σεζόν 2020-21, που τον κράτησαν εκτός αγωνιστικής δράσης για 16 μήνες.

Το 2018 κλήθηκε στην Εθνική Ισπανίας μετά από 32 συμμετοχές στις U21, U20 και U19, έχοντας μάλιστα κατακτήσει με την τελευταία, το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2013.

Μετά από μια μακρά καριέρα στη LaLiga και την Premier League, ο Γιόνι είναι πλέον έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Καλώς ήρθες, Γιόνι!

