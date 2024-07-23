Παρίσι 2024: Η 12άδα της Εθνικής Ανδρών μπάσκετ

Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών «πετάει» το πρωί της Τρίτης 23/7 (10π.μ. ώρα Ελλάδας) με πτήση τσάρτερ από τη Σερβία για τη Λιλ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τη Σερβία στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» ο Βασίλης Σπανούλης κατέληξε στους 12 παίκτες που θα ταξιδέψουν στην Γαλλία και θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Αγώνες.

Ο Νίκος Χουγκάζ συμπεριλήφθηκε στην ομάδα, ενώ ο Μιχάλης Λούντζης ολοκλήρωσε την παρουσία του σε αυτή και θα επιστρέψει στην Αθήνα. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί στην Αθήνα η τελική εξέταση του Κώστα Αντετοκούνμπο από τους γιατρούς, που έδειξε ότι δε μπορούσε να προλάβει τη διοργάνωση και έτσι έμεινε οριστικά εκτός.

Οι 12 που θα ζήσουν την εμπειρία των Ολυμπιακών αγώνων, όλοι για πρώτη φορά στην καριέρα τους, είναι οι:

Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιώργος Παπαγιάννης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Τόμας Ουόκαπ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Χουγκάζ.

