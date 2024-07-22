Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά για την Εθνική και τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού τέθηκε νοκ άουτ, τελικά, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τόσο από τον γιατρό της «γαλανόλευκης» όσο και από εκείνον του «τριφυλλιού» έδειξαν ότι δεν μπορεί να προλάβει το μεγάλο ραντεβού του Παρισιού.

Πάρθηκε επομένως η απόφαση από τον Βασίλη Σπανούλη να μείνει εκτός, τη στιγμή, θυμίζουμε, που η ομάδα βρίσκεται στο Βελιγράδι για το φιλικό με την Εθνική Σερβίας (απόψε, 21:00, ΕΡΤ3) και στη συνέχεια θα πετάξει για Γαλλία.

Να σημειωθεί πως οι δύο παίκτες που έχουν παραμείνει στο ρόστερ και δεν είχαν αγωνιστεί στο Προολυμπιακό τουρνουά είναι οι Νίκος Χουγκάζ και Μιχάλης Λούντζης, με τον πρώτο να φαίνεται πως είναι ο επικρατέστερος για να πάρει τη θέση του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.