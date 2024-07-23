Πώς προετοιμάζονται οι Έλληνες Πρωταθλητές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες;

Η καθημερινότητα ενός αθλητή που ανήκει στους κορυφαίους του κόσμου προφανώς και απέχει παρασάγγας από εκείνη ενός μέσου κατοίκου αυτού του πλανήτη. Το σπορ τους δεν είναι μόνο η δουλειά τους, αλλά εν πολλοίς όλη τους η ζωή, αφού το 24ωρο περιστρέφεται γύρω από τις ανάγκες που πρέπει να τακτοποιηθούν, ώστε να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί στις προετοιμασίες και τους αγώνες τους.

Μέλη της Stoiximan Belle Equipe εξηγούν ποια είναι η πραγματικότητα όσων εκπροσωπούν την Ελλάδα σε διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας όλων, των Ολυμπιακών Αγώνων, πριν την εμφάνισή τους.

Ο Στέφανος Ντούσκος δεν κάνει ό,τι οι περισσότεροι ανήμερα του αγώνα

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, Στέφανος Ντούσκος, είναι από τους τυχερούς της υπόθεσης, σε επίπεδο διατροφής. Στο άθλημά του, το βαρύ σκιφ, «οι διαιτητικές συνήθειες δεν αλλάζουν σχεδόν καθόλου. Στην κωπηλασία αυτοί που πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρό θέμα πριν τους αγώνες είναι όσοι αγωνίζονται στις ελαφριές κατηγορίες. Όταν άνηκα και εγώ σε αυτή την κατηγορία, προσπαθούσα έως την τελευταία στιγμή να “ρίξω” το βάρος μου με κάθε τρόπο, ακόμα και με αφυδάτωση, προκειμένου να φτάσω στα κιλά που προέβλεπε η κατηγορία μου».

Απαλλαγμένος από αυτή την «υποχρέωση», το μόνο που απασχολεί τον Στέφανο από άποψη διατροφής, ενόψει της τρίτης συμμετοχής του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι να εξασφαλίσει το υψηλό επίπεδο ενέργειας που απαιτείται λίγο πριν τον αγώνα. Πώς καταφέρνει ωστόσο να εξασφαλίσει την επιθυμητή ενέργεια; «Μέσω μιας πληρέστερης διατροφής, γεμάτης με πρωτεΐνες και υδατάνθρακες και σαφώς πολλά υγρά. Η προπόνηση μας είναι τόσο απαιτητική που “καίμε” πολλές θερμίδες, τις οποίες πρέπει να αναπληρώνουμε».

Όσον αφορά τον ρυθμό των προπονήσεων, «όσο πλησιάζει μια διοργάνωση, οι τελευταίες μέρες έχουν συνεχώς αυξανόμενη ένταση, μικρότερες αποστάσεις (για παράδειγμα 1.000 μέτρα με σπριντ) και σίγουρα μελέτη και της στρατηγικής των αντιπάλων. Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να πω ότι ακόμα και την ημέρα των αγώνων, επειδή συνήθως αρχίζει σε μεσημεριανή ώρα, υπάρχει πρωινή προσαρμογή στον στίβο, μαζί με προπόνηση. Σε αντίθεση με τους περισσότερους, έχω επιλέξει την ημέρα του αγώνα να μην κάνω καν ξεμούδιασμα -πόσο μάλλον προπόνηση- και να πηγαίνω κατευθείαν στον αγώνα».

Ο Κριστιάν Γκολομέεβ δεν πάει από νωρίς στην πόλη των Αγώνων

Ο Κρίστιαν Γκολομέεβ, ο οποίος θα ζήσει στο Παρίσι την τέταρτη διαδοχική συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, προσαρμόζει τη διατροφική του προσέγγιση στις απαιτήσεις των αθλητικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση των κολυμβητών, είτε πρόκειται για την περίοδο προετοιμασίας για έναν αγώνα, είτε λίγο πριν την συμμετοχή σε αυτόν «το κομμάτι της διατροφής είναι πάρα πολύ σημαντικό» ομολογεί.

Για τον ίδιο τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο: «Λόγω ύψους (2.01μ) πρέπει να διατηρούμαι σε υψηλά ενεργειακά επίπεδα. Ως εκ τούτου, η διατροφή μου οφείλει να είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, φρούτα και πρωτεΐνη».

«Όσο πλησιάζουμε στους αγώνες, η προπόνηση αλλάζει. Στην αρχή ξεκινάμε με πολλά βάρη και αερόβια προσέγγιση και για αυτόν τον λόγο συνήθως πηγαίνουμε στο εξωτερικό, σε υψόμετρο, για 20-25 ημέρες. Στην συνέχεια μπαίνουμε σε πρόγραμμα πισίνας, με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό έντασης φτάνοντας στο peak περίπου μία εβδομάδα πριν τη διοργάνωση».

Η διαφορά στην ένταση της προπόνησης επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, και το διατροφικό του πρόγραμμα. «Στην πρώτη φάση είμαστε κάπως πιο χαλαροί, αλλά πλησιάζοντας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ακολουθούμε αυστηρό πρόγραμμα σε συνεργασία με διατροφολόγους και άλλους ειδικούς».

Κρίσιμη παράμετρο αποτελεί και ο τόπος του αγώνα, καθώς «εάν απαιτείται μεγάλο ταξίδι για τους αγώνες, χρειάζεται επιπλέον προσαρμογή, εντός συγκεκριμένων ημερών. Για παράδειγμα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο (2016) πήγαμε πολύ νωρίς στη Βραζιλία, κάτι που έχω την εντύπωση πως με απορρύθμισε αρκετά. Έτσι, στο Τόκιο (2021) φτάσαμε λίγες ημέρες πριν τους αγώνες, γεγονός που με βοήθησε να προσαρμοστώ πολύ καλύτερα στις εκεί συνθήκες».

Η Ελισάβετ Τελτσίδου είναι σίγουρη ότι η ζυγαριά θα δείξει αυτό που πρέπει...

H Ελισάβετ Τελτσίδου ασχολείται με το τζούντο συνολικά 17 χρόνια, εκ των οποίων, τα τελευταία δέκα σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Προετοιμάζεται να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες για δεύτερη φορά στην καριέρα της, κάτω όμως από μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη: «στο επίπεδό μου πρέπει να αγωνίζομαι με άλλους καλούς τζουντόκα. Επειδή όμως, δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες αθλήτριες, αναγκάζομαι να ταξιδεύω συχνά στο εξωτερικό. Τις περιόδους ωστόσο που προπονούμαι στην Ελλάδα, αγωνίζομαι με αγόρια!» παραδέχεται γελώντας!

Το διατροφικό της πρόγραμμα ακολουθεί τους χρόνους της προπόνησής της. «Το πρωί ξυπνάω δύο ώρες νωρίτερα από την πρώτη προπόνηση που ξεκινάει συνήθως στις 9, προκειμένου να πάρω πρωινό». Το πρόγραμμά της είναι «στρατιωτικό», όπως η ίδια παραδέχεται, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει, ανά περιπτώσεις, μέχρι και 4 προπονήσεις τη μέρα.

Πώς επηρεάζει η πολυήμερη παραμονή της στο εξωτερικό το διατροφικό της πρόγραμμα; «Επειδή λείπω πολύ εκτός σπιτιού, το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου δεν ακολουθώ κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. Δεν είμαι συνέχεια με μια ζυγαριά παρέα». Ωστόσο, διευκρινίζει ότι «επειδή το τζούντο έχει κατηγορίες κιλών, πρέπει τις ημέρες των αγώνων η ζυγαριά να δείχνει τον αριθμό που πρέπει να δείχνει. Δηλαδή, ακριβώς 70 κιλά. Και 100 γραμμάρια παραπάνω να δείξει, θα “κοπώ”».

Πώς πετυχαίνει αυτόν τον στόχο; «Συνηθίζω να μπαίνω σε ένα πολύ ειδικό πρόγραμμα διατροφής τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από κάθε υποχρέωση. Αυτό σημαίνει πως τρώω συνήθως πρωτεΐνη και σαλάτες, λίγο μέλι πριν τις προπονήσεις για να έχω ενέργεια. Με συνεχόμενους ελέγχους τις τελευταίες ώρες βεβαιώνομαι πως η ζυγαριά θα δείξει ό,τι πρέπει στον τελικό έλεγχο».

Ο Xρήστος Φραντζεσκάκης πίνει καφέ μόνο στους αγώνες και τρώει όσο περισσότερο μπορεί

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης είναι 23 ετών και στο Παρίσι θα ζήσει τη δεύτερη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ζει και προπονείται στα Χανιά της Κρήτης και η κάθε μέρα του ξεκινάει με ζύγισμα! «Ξυπνάω κατά τις 9, ανεβαίνω στη ζυγαριά και ακολούθως φτιάχνω σιγά σιγά το πρώτο γεύμα της ημέρας ώστε να φάω κατά τις 10.00».

Κάθε δύο μήνες αλλάζει το πρωινό του, διατηρώντας ωστόσο κάποιες διατροφικές σταθερές: «Ένας συνδυασμός που καταναλώνω είναι αβγά με τόνο. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά μου δίνει τα θρεπτικά στοιχεία που αναζητώ. Αυτά που εξυπηρετούν τις ανάγκες της προπόνησης».

Συνεχίζει πως: «γενικά προσπαθώ να τρώω πάρα πολύ, αφού στο άθλημα μου τα κιλά σε συνδυασμό με τις προπονήσεις μάς βοηθούν να είμαστε καλύτεροι. Το άθλημά μου θέλει και μυική μάζα. Εξυπακούεται πως μόνο το λίπος δεν βοηθάει. Βέβαια, στη σφυροβολία ένα ποσοστό λίπους 20 με 25% δεν είναι απαγορευτικό».

Μετά το πρωινό, «λίγο μετά τις 10.30 είμαι στο στάδιο και αρχίζω προθέρμανση, ώστε να είμαι έτοιμος στις 11.00 για προπόνηση στις βολές μου. Συνήθως ασχολούμαι με αυτές μιάμιση με δυο ώρες. Έπειτα κάνω ασκήσεις σχετικές με τη σφυροβολία -με πιο κοντές σφύρες, με kettlebell, με δίσκους από μπάρα, που τακτοποιούν τα της ενδυνάμωσης μου στην κίνηση της σφύρας. Ακολουθούν τα βάρη για τη γενική ενδυνάμωση, η αποθεραπεία, που διαρκεί από 20 λεπτά έως μισή ώρα».

Στις 14.30 επιστρέφει στο σπίτι του και φτιάχνει ένα smoothie πρωτεΐνης «με φυστικοβούτυρο, μπανάνα, γάλα και πρωτεΐνη ώστε να φροντίσει τους μυς μου και να με “κρατήσει” έως ότου μαγειρέψω το γεύμα μου, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει κρέας (μοσχαρίσια μπριζόλα ή μπιφτέκι), αλλιώς δεν χορταίνω. Έπειτα κάνω ένα ντους και ξεκουράζομαι για καμια ώρα. Έτσι, φτάνω στο απόγευμα (17.30), όταν συνήθως συναντώ φίλους για να πάμε και για δείπνο - συνήθως δεν μαγειρεύω και το βράδυ. Επιστρέφω στο σπίτι στις 21.00-22.00 και πάω για ύπνο»».

Δεν έχει διατροφολόγο και παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη του σωματικού του βάρους. «Μπορώ να καταλάβω, για παράδειγμα, αν καταναλώνω πολλά λιπαρά. Το βλέπω στο σώμα μου και στις επιδόσεις μου, όπως και στη ζυγαριά».

Δεν πίνει καφέ γενικά. Τον κρατά για πριν κάθε αγώνα και μετά την τρίτη βολή «για να ξυπνήσω! Όταν δεν πίνεις κάθε μέρα, μπορείτε να καταλάβετε πώς αντιδρά ο οργανισμός. Η ενέργεια φτάνει αμέσως στο πικ»!

Ο Στέργιος Μάριος Μπίλας καταναλώνει πολλές θερμίδες, αλλά όχι και… 12.000 την ημέρα

O Στέργιος Μάριος Μπίλας είναι ένα από τα δύο μέλη της Stoiximan Belle Equipe που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει προπονήσεις τόσο εκτός όσο και εντός της πισίνας για τις οποίες πρέπει να είναι προετοιμασμένος ενεργειακά. «Ξυπνώ στις 8.00 το πρωί, τρώω πρωινό και προσπαθώ να ενεργοποιήσω λίγο το σώμα μου για την προπόνηση. Στις 11.00 τρώω ένα μικρό γεύμα σαν μεσημεριανό και στις 12.00 πάω στο γυμναστήριο. Αφότου ολοκληρώσω, αρχίζω την προπόνηση στην πισίνα (14.00). Τελειώνω στις 16.00, γυρίζω σπίτι και… κάπου εκεί έχει τελειώσει και η ημέρα».

Οι κοντινοί του φίλοι και η σύντροφος του τον βοηθούν να ηρεμήσει. Μιλάει μαζί τους σε καθημερινή βάση και προσπαθεί να τους βλέπει τακτικά. «Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς μου. Γενικά έχω ανθρώπους δίπλα μου, οι οποίοι πραγματικά νοιάζονται για μένα και θέλουν το καλύτερο».

Τι ακριβώς όμως τρώει μέσα στην ημέρα προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτό το τόσο απαιτητικό πρόγραμμα; «Το πόσο τρώω επηρεάζεται και από τη προπονητική φάση στην οποία βρίσκομαι. Χαρακτηριστικά, στην αρχή της χρονιάς όταν κάνω περισσότερα μέτρα μέσα στο νερό, χρειάζεται να τρώω λίγο παραπάνω. Εάν πάω για προετοιμασία σε υψόμετρο, οι θερμίδες που καταναλώνω είναι υπερδιπλάσιες από ό,τι όταν είμαι στην Αθήνα. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πριν τους Αγώνες δεν μετρώ τις θερμίδες μου. Προσπαθώ βέβαια, να τρώω αρκετή πρωτεΐνη και λιγότερο υδατάνθρακα διότι δεν τον χρειάζομαι τόσο».

Οι 12.000 θερμίδες που είχε πει πως τρώει ο Μάικλ Φελπς σε κάθε 24ωρο είναι ρεαλιστικός αριθμός; «Θεωρώ πως ήταν λίγο υπερβολικός!» απαντάει γελώντας.

Σχετικά με τις αλλαγές στις προπονήσεις όσο πλησιάζουν οι αγώνες: «αφαιρούμε μέτρα μέσα στο νερό. Δηλαδή συνήθως κολυμπάω γύρω στα 4,5 χιλιόμετρα την ημέρα. Όσο όμως, πλησιάζουν οι αγώνες, από τα 4,5 πάω στα 4 χιλιόμετρα, από εκεί στα τρεισήμισι, στα τρία και ούτω καθ’ εξής έως ότου φτάσω στα 1000. Υπάρχει κλιμακωτή κάθοδος».

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου προσαρμόζει το πρόγραμμά της ανάλογα και με τα μαθήματά της

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου είναι η μικρότερη σε ηλικία, αθλήτρια της Stoiximan Belle Equipe και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Η 21χρονη σπρίντερ δεν θα άλλαζε με τίποτα αυτό που κάνει, όσο απαιτητικό κι αν είναι «γιατί τίποτα δεν μου προσφέρει όσα νιώθω στους αγώνες».

Η ημέρα της αρχίζει στις 08.30 το πρωί. «Τρώω το πρωινό μου - συνήθως oatmeal με ξηρούς καρπούς - και πάω στη σχολή (είναι στο τρίτο έτος στα ΣΕΦΑΑ -Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού). Κατά τις 13.00 γυρίζω σπίτι, τρώω μεσημεριανό - πάλι κάτι που θα μου δώσει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζομαι - και φεύγω για προπόνηση. Μένω στο στάδιο ένα τρίωρο. Μόνο το ζέσταμά μου διαρκεί μια ώρα. Μετά έχω μιάμιση ώρα βάρη και αποκατάσταση ή την επιμέρους κάθε φορά προπόνηση μου (ταχύτητες με βατήρα από 10, 20, 30, 40, 50, 60 μέτρα και πιο μεγάλα -100αρια, 200αρια, 500αρια), για τα οποία χρειάζομαι δυόμιση ώρες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όσων κάνω, είναι τέσσερα 150αρια με 8 λεπτά διάλειμμα».

Σε συνδυασμό με τις σπουδές, ομολογεί πως «κάποιες ημέρες νιώθω εξαντλημένη», ωστόσο αυτό δεν την εμποδίζει από το να μαγειρεύει η ίδια τα γεύματά της. Μαζί με την προπονήτριά της φτιάχνουν το πρόγραμμα έτσι, ώστε τις δύσκολες ημέρες στη σχολή να έχει πιο χαλαρό πρόγραμμα στην προπόνηση. «Συνήθως, αν πάω κατά τις 14.00 στο στάδιο, φεύγω κατά τις 19.00. Επιστρέφω στο σπίτι, τρώω και ξεκουράζομαι βλέποντας μια ταινία».

Όπου «τρώω», να σημειωθεί επίσης, πως η Πολυνίκη μαγειρεύει η ίδια τα γεύματα της. «Μαγειρεύω κάθε ημέρα πράγματα που ξέρω πως μου κάνουν καλό. Γίνονται το καύσιμο μου, για να μπορώ να κάνω όσα χρειάζεται να κάνω μέσα στην κάθε ημέρα. Παλαιότερα είχα δοκιμάσει να ακολουθήσω και ειδική διατροφή από διατροφολόγο, αλλά είχα ένα θέμα με τις ποσότητες. Το χαρτί έγραφε 200 γραμμάρια κοτόπουλο κι εγώ έτρωγα 250».

Το βράδυ κοιμάται νωρίς, αφού δεν έχει μείνει και πολλή ενέργεια. Και όση έχει μείνει, τη χρειάζεται για την επομένη. «Συνήθως τον χειμώνα πέφτω στο κρεβάτι στις 9 το βράδυ. Αυτήν την εποχή, ‘κατεβάζω’ το γενικό κατά τις 11».

Χρόνος για κοινωνικοποίηση υπάρχει; «Το καλό είναι πως μένω στους ξενώνες στο Καυτατζόγλειο, όπου υπάρχουν επτά σπιτάκια μέσα στο γήπεδο κι έχω γειτόνισσες τις καλύτερες μου φίλες. Είμαστε ‘γειτονιά’ και καταλαβαίνουμε η μια την άλλη».

Διακοπές δεν έχει πάει από το 2020 «όταν με τη μητέρα μου και τα αδέλφια μου επισκεφτήκαμε την Καβάλα. Μόλις είχε τελειώσει η αγωνιστική περίοδος και ξεκουράστηκα πραγματικά για 10 ημέρες». Δεν της λείπουν οι καλοκαιρινές διακοπές; «Σίγουρα! Ειδικά όταν έρχεται το καλοκαίρι και όλοι ποστάρουν στα social media θάλασσες! Αλλά αν με ρωτάτε, αυτό που κάνω, είναι για εμένα καλύτερο. Ταξιδεύω σε έναν χρόνο σε τρεις χώρες και ζω ανεπανάληπτες εμπειρίες, που δεν θα τις άλλαζα με τίποτα».

Ο Άλκης Κυνηγάκης κάνει focus στην ψυχολογία του

Ο Άλκης Κυνηγάκης της δεύτερης παρουσίας στο μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού είναι από εκείνους που εν ώρα αγώνα κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση θερμίδων. Άρα οφείλει να προετοιμάζεται κατάλληλα. «Έχω επιλέξει ένα αγώνισμα της κολύμβησης που απαιτεί υψηλότατα ενεργειακά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό πως τα 10km Ανοικτής Θάλασσας θεωρούνται, μαζί με τον Μαραθώνιο, από τα δυσκολότερα και πιο απαιτητικά αθληματα».

Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του ο Άλκης προπονείται σε πισίνα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η κατάλληλη θερμοκρασία του νερού, έτσι ώστε να προσομοιάζει στη ζεστή θερμοκρασία της καλοκαιρινής θάλασσας, όποτε και γίνονται οι αγώνες. «Όσο πλησιάζουμε στην ώρα των αγώνων γίνονται αλλαγές στην ένταση και τη δομή της προπόνησης, ώστε όταν έρθει η ημέρα να αγωνιστώ να είμαι στην κορύφωση της σωματικής και αναπνευστικής μου κατάστασης».

Αυτό επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, και τη διατροφή του. «Χρειάζομαι ενεργειακή φόρτιση και πληρότητα για να αποδώσω πριν τον αγώνα. Οπότε καταναλώνω πολλά δημητριακά, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φρούτα». Ωστόσο, για τον Άλκη, και η ψυχολογία διαδραματίζει κομβικό ρόλο: «Τα τελευταία 24ωρα ασχολούμαι πιο πολύ με την ψυχολογική προετοιμασία. Έχω δίπλα μου τον Ολυμπιονίκη Σπύρο Γιαννιώτη, με την τεράστια εμπειρία, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Ο στόχος είναι να είμαι ήρεμος και ξεκούραστος στον αγώνα».



