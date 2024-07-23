Με 28 Ολυμπιακά μετάλλια, εκ των οποίων τα 23 χρυσά, ο 39χρονος σήμερα Μάικλ Φελπς (Michael Phelps) είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στα Ολυμπιακά χρονικά της κολύμβησης και όχι μόνο, καθώς θεωρείται ο πιο επιτυχημένος αθλητής στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη.

Γεννημένος το 1985, «το θαύμα της Βαλτιμόρης» όπως ήταν το προσωνύμιο του, ξεχώρισε σε ηλικία 15 ετών και έγινε ο νεαρότερος Αμερικανός κολυμβητής που επιλέχθηκε για Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1932.

Τερμάτισε μόλις πέμπτος το 2000 στο Σίδνεϊ στα 200 μέτρα πεταλούδα, αλλά δεν είχε σημασία, καθώς τότε άρχισαν όλα.

Όλα ξεκίνησαν από την Αθήνα2004

Τέσσερα χρόνια αργότερα στην Αθήνα, η εταιρεία-χορηγός του, τού υποσχέθηκε ένα εκατομμύριο δολάρια εάν καταφέρει να καταρρίψει το ρεκόρ του συμπατριώτη του, Μαρκ Σπιτς (7 μετάλλια σε μία μόνο διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, στο Μόναχο το 1972). Ωτσόσο, ο Φελπς δεν τα κατάφερε, καθώς κατέκτησε... μόνο έξι χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια.

Ομως ο Φελπς, «αποκατέστησε την τάξη» το 2008 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, κατακτώντας 8 χρυσά μετάλλια, ενώ έγινε ο πρώτος αθλητής στην Ιστορία, που πέτυχε κάτι ανάλογο.

Η συναρπαστικότερη νίκη του Φελπς στο Πεκίνο ήταν στα 100 μέτρα πεταλούδα, όταν νίκησε τον Σέρβο, Μίρολαντ Κάβιτς για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου! Μάλιστα ο Αμερικανός κολυμβητής, έχει αυτό το φωτογραφικό στιγμιότυπο σε περίοπτη θέση στο γραφείο του.

«Οχι μόνο αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος κολυμβητής όλων των εποχών και ο καλύτερος Ολυμπιονίκης όλων των εποχών, αλλά μπορεί επίσης να είναι ο καλύτερος αθλητής όλων των εποχών», δηλώνει εκείνη την εποχή ο Μαρκ Σπιτς.

Ο Φελπς δεν αρκέσθηκε σε όλα αυτά και κατέκτησε ακόμη 6 μετάλλια στο Λονδίνο το 2012 (4 χρυσά, 2 αργυρά). Ως εκ τούτου, ξεπέρασε τη Ρωσίδα γυμνάστρια, Λαρίσα Λατίνινα, η οποία κατέκτησε 18 Ολυμπιακά μετάλλια από το 1956 μέχρι το 1964.

Αφού τιμωρήθηκε με εξάμηνο αποκλεισμό για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2014, ο διάσημος κολυμβητής, έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέϊρο, κατακτώντας άλλα 6 μετάλλια, εκ των οποίων πέντε χρυσά.

Έχει τιμηθεί με το Παγκόσμιο Βραβείο του Κολυμβητή της Χρονιάς τέσσερις φορές, τα έτη 2003, 2004, 2006, 2007 και του Αμερικανού Κολυμβητή της Χρονιάς έξι φορές, τα έτη 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 και 2007.

Ο Μάικλ Φελπς έχει κατακτήσει συνολικά 83 μετάλλια στην καριέρα του σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Από αυτά, τα 66 είναι χρυσά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.